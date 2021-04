Ailinger Turnerinnen messen sich online

Die Mädchen der TSG Ailingen haben einen Online-Wettkampf bestritten. Um diesen noch spannender zu gestalten, richtete der Verein diesen zusammen mit dem Kölner Turnerbund (KTB) aus. „Dadurch konnten sich die Mädchen mit dem Leistungsstand der Turnerinnen aus Köln vergleichen und gleichzeitig neue Freundschaften schließen“, teilte die TSG mit.

An dem Kraft-Beweglichkeit-Wettkampf gab es großes Interesse. „Insgesamt 33 Teilnehmerinnen zwischen zwölf und 20 Jahren nahmen teil“, berichtete der Verein. Diese traten in vier Mannschaften gegeneinander an - Kölner und Ailinger Turnerinnen gemischt. Bestimmt wurden die Teams per Losverfahren. „In diesen Gruppen wurden sie von sieben Trainern und Kampfrichtern aus Köln und Ailingen in separaten digitalen Räumen bewertet. Die Punkte der einzelnen Turnerinnen wurden addiert, sodass daraus am Ende ein Gesamtergebnis gebildet werden konnte“, skizzierte die TSG.

Vorheriges Kennenlerntreffen

Vor diesem Online-Wettkampf, der Mitte März ausgetragen wurde, waren sich die teilnehmenden Turnerinnen aus Ailingen und Köln schon etwas vertraut. „Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, fand vorher ein digitales Treffen statt, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihre Mitstreiterinnen bei Spielen besser kennenlernen konnten“, meinte der Verein und zog ein positives Fazit „Sowohl die Turnerinnen als auch Trainer/-innen hatten sehr viel Spaß und können auf tolle Ergebnisse zurückblicken. Alle freuen sich, wenn sie ihr Können, dass sie sich seit einem Jahr im Online-Training erarbeiten, bald wieder in der Turnhalle unter Beweis stellen können.“