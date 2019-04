Eine schwierige Aufgabe erwartete das Turnteam der KTV Oberschwaben vergangenen Samstag beim letzten Auswärtswettkampf der Saison: In Crailsheim traf man auf die KTV Hohenlohe, den aktuell Zweiten der Verbandsliga. Im Kader der Oberschwaben fehlten mit Tobias Kammel und Julian Rudert zwei wichtige Stützen, schreibt die Turnabteilung der TSG Ailingen in einer Mitteilung. Trotzdem wollte man mindestens ein paar Gerätepunkte mit nach Hause nehmen.

Am Boden kam Hohenlohe besser in den Wettkampf. Zwei Duelle waren ausgeglichen. Ein Sturz auf Seiten der KTV und eine überlegene Übung der Gastgeber besiegelten ein 0:8 an diesem Gerät. Am Pauschenpferd, sonst eine Bank der Oberschwaben, war dieses Mal der Wurm drin. Zwar hatten die Oberschwaben deutlich höhere Ausgangswerte vorzuweisen, leistete sich aber insgesamt vier Absteiger. Somit ging auch dieses Gerät klar mit 0:10 verloren. An den Ringen hatten die Hohenloher das schwierigere Programm, kamen fehlerfrei durch und bauten ihre Führung weiter aus.

Nach der Halbzeitpause steigerte sich die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute. Luca Dilger, Lukas Schnippe, Anonio Ioco und Alessio Röhr überzeugten mit ihren Tsukahara-Sprüngen und sicherten souverän die ersten Gerätepunkte (7:2).

Enger Schlagabtausch am Barren

Auch am Barren bot man einen engen Schlagabtausch. Alessio Röhr und Lukas Schnippe konnten die gegnerischen Übungen kontern und ausgleichen. Ivan Sommer sicherte dann mit der Tagesbestwertung von 13,8 den zweiten Gerätesieg für Oberschwaben.

Am Reck spulte Hohenlohe dann souverän seine Übungen ab und ließ nichts mehr anbrennen. Mit 11:47 unterlag die KTV am Ende zwar deutlich, konnte sich aber wie erhofft vier Gerätepunkte für den Kampf um den Klassenerhalt sichern. In Komplettbesetzung und mit weniger Fehlern wäre sicher mehr drin gewesen, schreibt der Verein. Mit Luca Dilger (67,20) und Alessio Röhr (65,15) gehörten zwei Turner der KTV zu den besten Einzelturnern in der Halle.

Am kommenden Samstag gastiert der SV Bolheim ab 15 Uhr in der Ailinger Sporthalle. Mit einem Sieg zu Hause gegen das Schlusslicht kann sich die KTV Oberschwaben ein gutes Polster für das Ligafinale erturnen.