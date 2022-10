Ailinger Turner stark im Mehrkampf vertreten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals in der Ailinger Turngeschichte ist es den Turnern und Turnerinnen gelungen, gemeinsam auf die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf zu fahren. In den vergangenen Jahren konnten sich bereits die Männer sehr erfolgreich bei den Wettkämpfen beweisen und holten sogar Deutsche Meisterschaftstitel nach Ailingen. In diesem Jahr kämpften sie das erste Mal Seite an Seite mit den Frauen um die Titel.

Der Deutsche Mehrkampf bildet eine Kombination aus Turnen und Leichtathletik und fordert den Sportlern ein universelles Leistungsspektrum ab. Bei den Junioren werden dabei jeweils drei Disziplinen in beiden Sportarten geprüft; ab 18 Jahren sind es sogar jeweils vier Disziplinen. Obwohl die Ailinger Turner eigentlich keine Leichtathletik trainieren, konnten sie sich dieses Jahr am Landesturnfest in Lahr mit hervorragenden Leistungen für die Deutschen Meisterschaften in Bruchsal qualifizieren.

Doch leider mussten die Sportler im Vorfeld mit einigen Verletzungen kämpfen, sodass keiner der Teilnehmer in Bestform antreten konnte. Nichtsdestotrotz zeigten sie in allen Disziplinen sehr gute Leistungen und konnten die TSG Ailingen stark repräsentieren.

Romy Butz konnte sich unten der 16/17-jährigen den 24. Platz sichern. Bei den Sportlerinnen ab 20 Jahren konnte Leonie Rick leider nur an zwei der acht Disziplinen teilnehmen und landete auf dem 34. Platz. Antonia Schumann konnte sich in derselben Altersklasse den 18. Platz sichern. Bei den Männern erreichte Pascal Bühler unter einem sehr starken Feld den sensationellen 8. Platz.

Alles in allem sind die Trainer Vanessa Pfadler und Ayke van Bruggen sehr stolz auf die erbrachten Leistungen und blicken gespannt auf die bevorstehende Ligasaison. Die Frauen bestreiten ihren ersten Heimwettkampf in der Ailinger Sporthalle bereits am 16. Oktober und freuen sich ab 10.30 Uhr auf viele Zuschauer.