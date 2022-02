Ailinger Turner sind Vize-Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Äußerst erfolgreich für die TSG Ailingen war der Oberschwaben-Cup am 29. Januar in Bad Waldsee. Die Mannschaft erturnte sich die Vize-Meisterschaft. In der Einzelwertung holte sich Alessio Röhr die Silbermedaille.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war die oberschwäbische Meisterschaft für fast alle Turner und Kampfrichter der erste Wettkampf. Die Nachwirkungen der vielen Hallenschließungen waren auch am kleineren Teilnehmerfeld sichtbar. Die vier angetretenen Mannschaften nutzen regionalen Titelkämpfe auch als Vorbereitung für die anstehende Saison in der STB-Kunstturnliga.

Das Ailinger Team mit den erfahrenen Verbandsliga-Turnern Alessio Röhr, Lukas Schnippe, Tobias Kammel und Jannik Müller musste zum Auftakt ans Pauschenpferd und zeigte sich hier schon gut in Form. Trotzdem geriet die TSG zunächst in Rückstand, da nicht alle vier Übungen mit Top-Schwierigkeiten bestückt waren. Mit guten Leistungen an den folgenden Geräten setze sich das Team aber auf Rang 2 fest. Auch die Nachwuchsturner Johannes Müller, Philipp Obermayr und Hannes Waibel konnten überzeugen und steuerten an jedem Gerät als vierte Wertung wertvolle Punkte fürs Mannschaftskonto bei. Am Boden und Sprung gelang den Ailingern jeweils die Tagesbestleistung im Feld. Am Ende setzte sich allerdings die TG Wangen/Eisenharz, die mit einigen Turnern der dritten Bundesliga am Start war, klar mit 276 Punkten durch. Die TSG Ailingen wurde mit 254 Punkten Vize-Meister und konnte die TG Biberach deutlich auf Abstand halten.

In der Einzelkonkurrenz lieferte sich Alessio Röhr mit Hannes Müller (Eisenharz) und Michael Lämmle (Biberach) einen spannenden Schlagabtausch um den Titel. Bundesligaturner Müller erturnte sich immer einen leichten Vorteil und sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung den Titel. Alessio Röhr hielt gut dagegen und riskierte an den letzten zwei Geräten nochmal alles. Mit seinen schwierigen, gelungenen Drehungen am Reck und dem Kasamatsu am Sprung wurde er mit 70,6 Punkten und der Silbermedaille belohnt. Mit Tobias Kammel (64,5 Punkte) platzierte sich ein weiterer Ailinger unter den Top 6.

Am 20. Februar geht es für die Ailinger Turner mit der KTV Oberschwaben in der Verbandsliga weiter. Am ersten Wettkampftag ist der TSV Wernau zu Gast in der Ailinger Sporthalle.