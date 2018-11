Ailinger Turner im Aufwind

Am zweiten Wettkampftag der Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben haben sich die Turner der TSG Ailingen laut Bericht in der Tabelle klar verbessern können. Am Morgen musste zunächst die E-Jugend ran.

Hochmotiviert ging die erste Mannschaft mit Alexander Rudert, Niklas Böck, Moritz Müller, Julian Märten, Marian und Timo Traub an die sieben Geräte. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurde das Team Dritter. Die jüngsten Ailinger Luis Jehle, Moritz Schreibmüller, Patrick Märten und Jonas Spiegelhalter traten im TSG-Team 2 gemeinsam mit den Wetzisreutern Alexander Gehweiler und Malte Gro an und wurden Siebte.

Noch besser war das Ergebnis in der D-Jugend, obwohl die Vorzeichen nicht optimal waren. Der Ausfall von Silas Braunger musste kompensiert werden, zudem zog sich Elias Wegerer beim Einturnen eine Schulterzerrung zu und konnte nicht alles turnen. Was er, Lenny Fleschhut, Yves Hildebrand, Levi Köhler und Philipp Obermayer den Kampfrichtern präsentierten, war dennoch sehr überzeugend und wurde mit dem zweiten Platz belohnt. Den Sieg verpassten sie um nur zwei Punkte.

Zeitgleich turnte die C-Jugend mit Hannes Waibel, Max Kiefel, David Mertsch und Janis Fleschhut. Auch sie konnten sich klar steigern, wenn auch nicht jede Übung wie gewünscht klappte. Die TSG belegte Rang drei und hat diesen auch in der Gesamtwertung im Visier.

Nach dem knapp verpassten Tagessieg zum Auftakt der Runde wollte das B-Jugendteam angreifen. Da Nolan Zeinar krankheitsbedingt ausfiel, konnten Alessio Röhr, Antonio Melino und Max Waibel nur in Minimalbesetzung den Kürumlauf aufnehmen. Sie erreichten dennoch Rang vier und verteidigten Platz zwei in der Gesamtwertung. Auch die TSG-Zweite mit Eric Traub, Nils Mohr, Antonio Ioco und Marcel Richter setzte sich gut in Szene und landete letztlich auf Rang fünf.