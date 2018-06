Ailinger Turner überzeugen

15 Turnerinnen aus Ailingen haben zusammen mit 450 weiteren Teilnehmern in Leutkirch das Kinderturnfest gefeiert. Mit dem Wettkampf an den Geräten Boden, Reck, Sprung und Schwebebalken startete das Fest. Den gesamten Vormittag zeigten die Mädchen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren den Kampfrichtern und Zuschauern was sie in den letzten Monaten im Training geübt und gelernt hatten.

Der Festnachmittag wurde mit einem kleinen Festeinzug in die Sporthalle eröffnet. Vor der lang ersehnten Siegerehrung gab es zwei tolle Aufführungen am Boden und Barren zu bestaunen. Die Aufregung stieg als es endlich mit der Siegerehrung losging. Immer die ersten drei Plätze einer Altersklasse durften nach vorne auf das Podest treten und wurden von der gesamten Halle beklatscht.

Mit ihren eleganten Übungen und neuen Höchstpunktzahlen sicherten sich die Ailingerinnen bei einem großen Teilnehmerfeld alle einen Platz unter den Top 6 in ihren Altersklassen. Alissa Rubcov, Florentine Mosch und Lea Daumann erturnten sich Platz sechs. Den fünften Platz sicherten sich Sarah Miller und Anna Schneider. Greta Rücker, Ashley Henning und Jade Werkmann verpassten mit Platz vier haarscharf das Podest waren dennoch überglücklich über ihre gelungenen Wettkampf. Bei der Siegerehrung durften sieben Mädel nach vorne treten. Maja Bessen nahm stolz die Bronze Medaille entgegen, Ann-Sophie Miller und Lorena Schnippe wurden für ihre tollen Leistungen mit Silber belohnt. Ganz oben auf dem Podest standen gleich vier Mädchen aus Ailingen. Der Sieg in der jeweiligen Altersklasse gelang Theresa Hartwich, Selina Gerhardt, Jasmin Eisfeld und Rosalie Baumgartner.