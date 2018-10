Ailinger Team erwischt durchwachsenen Start

Die 5er-Radballmannschaft des RVI Ailingen ist am Samstag beim Bundesliga-Saisonauftakt in Denkendorf mit Norbert Schiegg, Michael Brugger, Markus Lang, Pascal Salomon, Matthias Blab, Marco Braunger und Manuel Maier angetreten. Am ersten Spieltag trafen die Ailinger auf die mehrmaligen Deutschen Meister Waldrems und Gärtringen sowie auf Reichenbach. Unterm Strich gab es einen Sieg und zwei Niederlagen.

Gleich im ersten Spiel ging es fürs RVI-Team gegen Waldrems. Nach einem etwas verhaltenen Beginn von beiden Mannschaften folgten einige Torchancen auf beiden Seiten. Ailingen hatte hier nicht das glückliche Händchen, musste im Verlauf zwei Gegentreffer hinnehmen und sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben.

Im zweiten Spiel war Gärtringen der Gegner. In einer sehr aggressiven und ruppigen Partie lag Ailingen im Verlauf mit 0:2 zurück. Nach einem gut rausgespielten Konter konnte Blab – auf Zuspiel von Maier – auf 1:2 verkürzen. Ailingen versuchte nun alles, kassierte dann jedoch das 1:3. Dies sollte auch der Endstand sein.

Im dritten und abschließenden Spiel traf Ailingen auf Reichenbach. Hier war noch eine Rechnung offen – unterlag hier der RVI dem Gegner im Finale der baden-württembergischen Meisterschaft. Ailingen war von Beginn an spielbestimmend und drängte auf ein Tor. Braunger war es, der per Kopfball an den Innenpfosten sehenswert zum 1:0 traf. Kurze Zeit später schaffte Reichenbach den Ausgleich. Daraufhin übernahm das Team vom Bodensee erneut die Initiative, erspielte im Mittelfeld eine Lücke. Hier markierte Brugger per Weitschuss das 2:1. Doch auch diesmal konnte der Gegner den Rückstand wettmachen. Den darauffolgenden Anstoß verwandelte Michael Brugger per Direktschuß durch das Tretlager des Reichbacher Torhüters. Zum 4:2-Enstand traf erneut Michael Brugger per Siebenmeter-Strafstoß, nachdem sich vier Reichenbacher Abwehrspieler im Strafraum befanden.

Damit holte Ailingen am ersten Spieltag drei Punkte aus drei Spielen und steht auf Tabellenplatz sieben.