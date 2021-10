Ailinger Taekwondo-Sportler erkämpfen vier Medaillen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sportlerinnen und Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den Schaffhausen Open vier Medaillen erkämpft. Mit zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze ist Cheftrainer Giuseppe Pistillo sichtlich stolz auf die Ausbeute nach dem ersten Turnier seit Beginn der Pandemie.

Die Schaffhausen Open in der Schweiz, mit 43 Teams aus vier Nationen, boten dem Nachwuchs endlich wieder ein Ziel, auf das sie sich konkret vorbereiten konnten. 270 Sportlerinnen und Sportlern traten an. Einer davon war Leandro Caspari. Der Ailinger ging in der Klasse der Kadetten bis 49 Kilogramm auf die Matte. Für ihn, wie auch für einige seiner Teamkollegen war es das erste Turnier in einer höheren Alters- und Gewichtsklasse.

Doch dass seine Gegner nun älter und schwerer sind – davon war in Leandros erstem Kampf nichts zu spüren. Mit 20:1 schickte er Antony Dwssarzin vom TKD Club Bulle von der Matte – und damit auch aus dem Turnier.

Ganz so souverän konnte er aber nicht weitermachen. Mattis Knorr von der Kampfschule Özdemir kämpfte von Anfang an aggressiv. Mit 10:19 Endstand ging der Ailinger leer aus.

Seine Schwester Lorina Caspari dagegen ging mit einer Medaille nach Hause: Weil ihre Gegnerin abbrach, noch bevor der Kampf wirklich begann, sicherte sich die Ailingerin ohne viel Schweiß Gold.

Teamkollege Giuseppe Crimi kämpfte erstmals in einer höheren Kategorie. In der Jugend C bis 38 Kilogramm gewann er seinen ersten Kampf gegen Robin Dolfingen von Kim Taekwondo Schaffhausen mit 11:4.

Im Finale lieferte er sich einen spannenderen Kampf. Bis zur letzten Sekunde war unklar, wer sich Gold sichern würde. Letztlich hatte dann aber sein Gegner mit 10:13 die Nase vorn. Silber für den Ailinger Giuseppe Crimi.

Peter Tobias und Alexander Graf feierten in Schaffhausen ihr Debüt auf der Kampfmatte. In der Jugend C bis 49 Kilogramm konnte Peter seinem Schweizer Gegner allerdings nicht die Stirn bieten.

Anders ging es Alexander Graf. Der Siebenjährige trat bis 26 Kilogramm an und zeigte seinen Gegnern direkt, dass sie mit ihm rechnen müssen. Gegen Constantin Wendelin ließ er nur einen Punkt zu und zog mit 28:1 ins Finale ein. Aleksaander Zelko (Sport Academy) versuchte den Ailinger mit aggressivem Kampfstil einzuschüchtern. Mit wenig Erfolg. Alexander kämpfte sauber und klug und holte sich mit 25:12 die letzte Goldmedaille für den Taekwondo Ailingen.