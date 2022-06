Ailinger Taekwondo-Nachwuchs kämpft sich aufs Treppchen

Die Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den Offenen Vorarlberger Landesmeisterschaften einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze erkämpft. In Feldkirch traten vor allem die Ailinger auf die Matte, die noch kaum Wettkampferfahrung hatten. Und sie haben die Coaches Nathanael Fritz und Salvatore Crimi von ihrem Talent überzeugt.

Bis ganz oben schaffte es in seiner Kategorie der Ailinger Kämpfer Ilias-Sami Bensada (Kadetten bis 41 Kilogramm). „Er hatte eine Top-Kondition und hat super durchgezogen. Es war sein zweites Turnier überhaupt“, wird Coach Crimi in der Ailinger Mitteilung zitiert. Für seinen Verein holte Bensada im Finale gegen Pforzheim mit 12:0 in der letzten Runde die Goldmedaille.

Sein Bruder Nasim Bensada (Schüler bis 33 Kilogramm) war ebenfalls auf bestem Wege Richtung Gold. Seinen Gegner vom Verein Taekwondo Nenzing kickte er mit 7:6 aus dem Turnier. Doch seine Kraft ließ nach den Vorrunden sichtlich nach. Im Halbfinale war für ihn Schluss, „doch auf Bronze kann er wirklich stolz sein“, sagt Crimi.

Amalia Thamm und Giuseppe Crimi holen Silber

Die beiden Silbermedaillen holten Amalia Thamm (Kadetten bis 47 Kilogramm) und Giuseppe Crimi (Schüler bis 40 Kilogramm). Auch für die Ailingerin Thamm war es erst das zweite Turnier ihrer jungen Karriere. In ihrem Finale konnte sie zwei von drei Runden mithalten, ging zwischendurch sogar in Führung. Doch letztlich hatte ihre Gegnerin aus der Schweiz die Nase vorn.

Giuseppe Crimi hatte in Vorarlberg einen anspruchsvollen Start gegen seinen Gegner aus der Ukraine. Doch er konnte zwei von drei Runden für sich entscheiden und zog ins Finale ein. Dort ließ er Abdulrahman Alhamwi von 2K Training keine Pause und blieb nah an seinem Gegner. Aber nach bereits einer verlorenen Runde traf ihn in der zweiten der entscheidende gedrehte Kick am Kopf. Fünf Punkte bekam sein Gegner dafür und holte sich damit den Sieg.