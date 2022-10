Ailinger Taekwondo-Kämpfer ganz vorn

Die Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den baden-württembergischen Meisterschaften acht Medaillen erkämpft. Knapp 300 Kämpferinnen und Kämpfer aus 28 Vereinen traten in Heidelberg an. Vier Ailinger holten sich die Goldmedaille – und sind damit in ihrer Kategorie die besten im Land. „Wir sind mit neun Sportlern an den Start gegangen und haben acht aufs Treppchen gebracht – das ist eine tolle Leistung“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo. Gemeinsam mit Salvatore Crimi hat er die Kämpferinnen und Kämpfer betreut.

Als Erster trat der jüngste Ailinger auf die Kampfmatte – und zeigte direkt eine der stärksten Leistungen des Teams. Alexander Graf (Jugend D bis 32 Kilogramm) gewann sein Halbfinale mit einem Punktestand von 36:1 und zog damit mehr als souverän ins Finale. Doch auch bei seinem aggressiven Stuttgarter Finalgegner ließ er kaum einen Gegentreffer zu – mit 13:2 holte sich der Ailinger die erste Goldmedaille und damit den Meistertitel.

Gut platzierte Kicks zum Kopf sind Ilias Bensadas (Jugend B bis 41 Kilogramm) Stärke – und damit konnte der Ailinger auch in Heidelberg punkten. Mit 21:5 zog er ins Finale ein und sicherte sich dort mit 13:2 das zweite Gold für sein Team.

Lorina Caspari (Jugend C bis 32 Kilogramm) machte in ihrem Finalkampf besonders schnellen Prozess. Nach bereits zwei statt drei Runden erklärten die Kampfrichter sie laut Mitteilung zur klaren Siegerin und bescherten ihr damit den Titel.

Sie war nicht die Einzige aus ihrer Familie, die bei der Meisterschaft antrat. Auch ihre beiden Brüder stellten sich ihren Gegnern – und alle haben Medaillen nach Hause gebracht. Leandro Caspari (Jugend B bis 57 Kilogramm) holte sich ebenfalls Gold. Alessio Caspari (Jugend B bis 49 Kilogramm) schaffte es gegen einen schwierigen Gegner aus Konstanz bis ins Halbfinale. Der Kampf war fordernd, doch es blieben ihm nur wenige Minuten, bis er schon wieder antreten musste. Mit nur wenig Regeneration verlor er das Kopf-an-Kopf-Rennen und erhielt Bronze.

Besonders spannend machte es auch Nasim Bensada (Jugend C bis 32 Kilogramm). In seinem Halbfinale flogen die Punkte nur so über die Tafel. Allerdings ging dem Ailinger die Kondition etwas früher aus als seinem Stuttgarter Gegner – mit 17:23 musste er sich geschlagen geben. Bronze für Nasim Bensada.

Giuseppe Crimi (Jugend C bis 43 Kilogramm) und Amalia Thamm (Jugend B bis 47 Kilogramm) holten jeweils Silber für das Ailinger Team. „Sie konnten beide eine Runde für sich entscheiden, aber das reicht leider nicht“, sagt Pistillo. Weil ihre Gegner sich jeweils zwei Rundensiege erkämpft haben, bleibt für sie der Vizetitel. Der letzte im Ailinger Team war gleichzeitig der, der zum ersten Mal überhaupt auf einer Kampfmatte stand. Dennis Thamm (Jugend C bis 32 Kilogramm) hatte zwar Biss, ihm fehlte aber die Erfahrung – und so musste er sich schon in der Vorrunde geschlagen geben.