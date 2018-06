Ailinger Taekwondo-Kämpferin holt Bronze in Luxemburg

Jessica Dick hat bei den Luxembourg Open Bronze erkämpft. Die Kämpferin des Vereins Taekwondo Ailingen startete laut Pressemeldung mit einem phänomenalen 30:1 Sieg in das internationale Turnier auf höchstem Niveau. Doch im Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin bekam die Ailingerin nichts geschenkt.

Das Turnier Luxembourg Open gilt in der Welt des Taekwondo als G1-Turnier und ist damit relevant für die Weltrangliste. Entsprechend hochkarätig war das Teilnehmerfeld der etwa 900 Kämpfer, die angetreten sind. Doch das machte Dick in ihrem ersten Kampf nicht vorsichtig: Mit 30:1 schlug die Ailingerin ihre französische Gegnerin und warf sie damit aus dem Turnier. All das, obwohl Jessica Dick in einer höheren Gewichtsklasse, bei den Junioren bis 46 Kilogramm, startete und bei den Luxembourg Open erstmals neue Wettkampfregeln zum Tragen kamen. Durch die neuen Regeln gibt es deutlich mehr Punkte für gedrehte Schläge. Das soll die Kämpfe spannender machen und mehr Publikum anlocken.

Die Theorie bewahrheitete sich in Dicks Halbfinalkampf. Gegen die spätere Turniersiegerin lieferte sich die Ailingerin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Stets hatte die Italienerin die Nase vorn. „Jessica hat sich die ersten zwei Runden nicht richtig getraut. Erst in der letzten hat sie dann alles gegeben“, sagt Ailingens Cheftrainer Giuseppe Pistillo. Doch in der letzten Runde war es dann zu spät. Die Zeit lief ab und auf der Punktetafel stand es 13:14. Enttäuscht über die knappe Niederlage musste Dick von der Matte gehen. „Insgesamt kann sie aber froh sein, dass sie in der neuen Gewichtsklasse gleich Bronze geholt hat“, sagte der mitgereiste Coach Alexander Dick.