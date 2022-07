Ailinger Radballer spielen beste Saison der Vereinsgeschichte

Den Klassenerhalt hatte der RVI Ailingen schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in Mainz-Hechtsheim in der Tasche. Starke Leistungen in der Radball-Saison 2022 machte es dem erfahrenen Duo Michael Brugger und Markus Lang aber möglich, mehr als das Mindestziel zu erreichen. Der RVI hoffte auf die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften – dieser Traum ist allerdings ganz knapp verfehlt worden.

Entscheidend dafür war die Auftaktpartie in Mainz-Hechtsheim. Um sich noch einen Platz unter den ersten Fünf zu sichern, benötigte der RVI sieben Punkte und Patzer vom RMC Stein II beim parallel stattfindenden Spieltag in Iserlohn. Es musste somit ein kleines Radballwunder her, welches am Ende auch ausbleiben sollte. Schon in der ersten Begegnung hatte Ailingen seine Chance auf Rang fünf und die DM-Qualifikation verspielt. Mit dem Dritten RSG Ginsheim wartete zum Auftakt am Samstag, 25. Juni, ein starker Gegner auf Ailingen – und dennoch war die 3:5-Niederlage für den RVI laut Ailinger Mitteilung mehr als unnötig. In der ersten Halbzeit erzielten Brugger/Lang nämlich schnell zwei Tore, waren damit auf Kurs. Im weiteren Spielverlauf gab es jedoch kleine Abstimmungsfehler in der Verteidigung: Ginsheim nutzte das und schaffte noch vor der Pause den Ausgleich. Außerdem verschoss Brugger einen Strafstoß. Nach einem weiteren Fehler von Ailingen gingen die Hessen dann sogar mit 3:2 in Führung. Die Ailinger versuchten noch einmal alles, aber ihr Gegner verteidigte nun stark und siegte am Ende mit 5:3. „Ginsheim war in dem Spiel nicht besser, aber cleverer“, heißt es in der RVI-Mitteilung.

Ein Sieg zum Abschluss

Die weiteren Partien gegen die beiden Kellerkinder entschied Ailingen dann erwartungsgemäß für sich. Gegen den RVW Naurod gewann der RVI mit 5:3. Hier waren es zwei perfekte Eckbälle ins Lattenkreuz und ein verwandelter Dropkick, die Ailingen auf die Siegerstraße brachten. Und gegen Gastgeber und Schlusslicht RSV Hechtsheim sicherten sich Brugger/Lang einen 4:1-Erfolg. Es war der passende Abschluss der besten Saison der Vereinsgeschichte, der nur um einen Punkt die Krönung DM-Qualifikation versagt blieb. Zwar waren die Ailinger Radballer über das Verpassen des fünften Platzes zunächst enttäuscht, doch grundsätzlich sind 35 Punkte und Rang sechs ein Riesenergebnis für den Club, der seit 2015 ohne Unterbrechung in der höchsten Spielklasse vertreten ist.

Ebenfalls eine herausragende Saison spielte die zweite Radballmannschaft des RVI, die am vergangenen Sonntag mit dem Aufstieg in die Oberliga vollendet wurde. Das gelang Ailingen sogar in der heimischen Rotachhalle in Friedrichshafen-Ailingen. Eingetütet wurde dieser von Pascal Salomon, zugleich erster Vorsitzender des RVI, sowie Ersatzspieler Marco Braunger. Den wichtigsten Sieg gab es gegen den RSV Wendlingen 5. Dieses Spiel entschied Ailingen mit 2:0 für sich und stand somit nur dank des direkten Vergleichs am Ende vor Wendlingen 5 auf Rang zwei. Somit spielt Ailingen in der kommenden Saison in der Radball-Oberliga – genauso wie der Erste RSV Öflingen, gegen der RVI mit 1:4 verlor. Eine weitere Niederlage gab es gegen den RV Bonlanden (3:6). Klar überlegen waren Salomon/Braunger gegen den RV Pfeil Plattenhardt (5:0).