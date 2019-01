Zwei Teams des Radfahrervereins Immergrün (RVI) Ailingen ist am Wochenende in Einsatz gewesen. Während das U17-Team ohne Punkte blieb, fuhr das Landesligateam einen Sieg und ein Unentschieden ein.

Colin Wörner und Noah Reitter von der U17-Jugend waren am Samstag zum Rundenabschluss in Gärtringen am Start. Nach zwei sehr starken Spieltagen erwischten sie ein durchwachsenes Saisonende. Zum Auftakt gegen Hardt 1 musste sich der RVI mit 1:3 geschlagen geben. Auch gegen Weil im Schönbuch 1 lief für die Ailinger Nachwuchsradballer nichts zusammen (1:5). Im dritten Spiel gegen Tabellenführer SK Stuttgart 1 konnten sich die beiden, trotz einer sehr starken Leistung, nicht belohnen. Sie forderten dem Gegner jedoch bei der 3:4-Niederlage bis zur letzten Sekunde des Aufeinandertreffens alles ab. Dasselbe Bild bot sich im abschließenden Spiel des Tages gegen den Tabellendritten SK Stuttgart 2. Die Ailinger zeigten eine gute Leistung und hielten die Partie offen. Denkbar unglücklich endete das Spiel mit 0:1. Somit schließen Colin und Noah die laufende Verbandsrunde auf Platz neun ab.

Ebenfalls im Einsatz war die Landesligamannschaft des RVI Ailingen, die in Prechtal antrat. Ken Tautenhahn musste durch Manuel Maier ersetzt werden, der mit Patrick Mayer in den Schwarzwald. reiste. Den ersten Sieg hatten die Ailinger schon vor Beginn des Spieltags sicher, da das Team der SG Öflingen/Wehr krankheitsbedingt nicht zum Spieltag antreten konnte. Erster Gegner war dann Öflingen 2. Das RVI-Team ließ in diesem Spiel gegen den Tabellennachbarn keine Zweifel aufkommen und gewann souverän mit 5:0.

Nachdem diese Pflichtaufgabe erfüllt war, wartete in der abschließenden Begegnung des Tages der Tabellendritte Prechtal 4 auf die Ailinger. Auch in diesem Spiel zeigte man eine starke Leistung und trotzte dem gastgebenden Verein beim 4:4-Unentschieden einen Punkt ab. Mit dieser starken Punktausbeute hat sich Ailingen einige Luft auf die Abstiegsränge verschafft und steht momentan auf dem neunten Tabellenplatz.