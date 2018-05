Ailinger Radballer hoffen weiter auf den Klassenerhalt

Am fünften Spieltag der 1. Radball Bundesliga sind Michael Brugger und Markus Lang vom RVI Ailingen in Willich angetreten. Mit einem guten Spieltag hätte der Klassenerhalt gesichert werden können.

Im ersten Spiel ging es gegen Iserlohn. In der Hinrunde konnten die Ailinger nach einem kuriosen Spiel ein 6:6-Unentschieden erzwingen. Diesmal spielte Ailingen von Anfang an konzentriert und bestimmte das Spiel. Nach einem Querpass von Lang konnte Brugger zum 1:0 einschieben. Iserlohn erhöhte anschließend den Druck und glich vor der Halbzeitpause durch einen Fehler der Ailinger Radballer aus. Doch im direkten Gegenzug erzielte Michael Brugger das 2:1. Ailingen schaffte es in der Folge zwar, Iserlohn auf Distanz zu halten. Doch dem Gegner gelang mit einem Anspiel einen platzierten Schuss zum 2:2-Endstand unterzubringen.

In der zweiten Partie ging es fürs RVI-Team gegen den ebenso abstiegsgefährdeten Konkurrenten Hechtsheim. Hier schafften es Brugger/Lang nicht, ihr Können aufs Spielfeld zu bringen. Ailingen verschlief die erste Halbzeit komplett und geriet ziemlich schnell mit 0:3 in Rückstand. Auch nach der Pause änderte sich nicht viel daran. Hechtsheim verteidigte gut, Ailingen schaffte es nicht, ihren Angriff durchzubringen. Zum Unvermögen kam auch noch Pech hinzu. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer prallte ein Schuss vom Pfosten an Bruggers Oberschenkel und fiel ins Tor – 1:4. Ailingen schaffte es zwar noch, mit dem Schlusspfiff auf 3:4 zu verkürzen. Doch konnte hierdurch der vorzeitige Klassenerhalt noch nicht klargemacht werden.

Im abschließenden Spiel an diesem Tag ging es gegen die heimische Mannschaft aus Schiefbahn. Markus Lang und Michael Brugger unterhielten sich vor dem Spiel noch mit RVI-Coach Alessandro Federici. Ihm gelang es, die beiden Spieler positiv einzustellen. Ailingen dominierte von Anfang an die Begegnung und ging mit 2:0 in Führung. Schiefbahn glich zwar später zum 2:2 aus, doch Ailingen blieb stark in der Verteidigung und im Abschluss. Mit einigen Pfostentreffern hätte das Spiel noch höher ausgehen können – doch schaffte es die Mannschaft vom Bodensee, die notwendigen Tore zu erzielen. Am Ende stand ein 5:3-Sieg auf der Anzeigetafel.

Mit diesen vier Punkten konnten die Ailinger den Klassenerhalt zwar noch nicht perfekt machen. Doch verschafften sich Lang/Brugger eine sehr gute Ausgangslage für den abschließenden Spieltag am 17. Juni in Oberesslingen.