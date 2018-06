Ailinger Radballer bleiben erstklassig

Zum abschließenden Saisonspieltag der 1. Radball-Bundesliga sind Michael Brugger und Markus Lang vom Radfahrverein Immergrün (RVI) Ailingen nach Oberesslingen gereist, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Das Team vom See hatte sich im Vorfeld mit fünf Punkten Vorsprung eine gute Ausgangssituation geschaffen, erreichte unterm Strich den neuen Tabellenrang und verbleibt damit im Radball-Oberligahaus.

Im ersten Spiel ging es gegen den Gastgeber aus Oberesslingen, der bei Heimspieltagen stets eine gute Leistung aufs Spielfeld brachten. Der Feldspieler aus Oberesslingen verteidigte sehr stark und aggressiv, Lang/Brugger konnten ihr Spiel nicht durchbringen und kamen kaum zum Abschluss. Ein Eckball brachte Oberesslingen in Führung. Nach der Halbzeitpause versuchten die Ailinger nochmals alles, um die nötigen Abschlüsse zu suchen. Einen Vier-Meter-Freischlag verwandelte Brugger zum 1:1. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung vor dem Strafraum der Ailinger erzielten die Oberesslinger noch den 2:1-Siegtreffer.

Danach ging es gegen den aktuellen Weltmeister aus Stein (bei Nürnberg). Hier konnten Michael Brugger/Markus Lang dem Gegner ihr Spiel aufdrängen und eine 2:1-Pausenführung herausspielen. Nach Wiederanpfiff gelang es Ailingen in der Folge das 3:2, Stein schaffte es, kurz vor Schluss zum 3:3-Endstand auszugleichen. Alle drei Tore erzielten die Mittelfranken per Eckball.

Im dritten Spiel ging es fürs RVI-Team gegen Waldrems 2. Diese Mannschaft liegt den Ailinger Spielern nicht. Es war ein wildes Spiel, in welchem Ailingen in Rückstand geriet, anschließend mit zwei Toren in Führung ging um am Ende doch noch eine Niederlage hinnehmen musste. Dennoch war für Lang/Brugger der Klassenerhalt bereits vor dem abschließenden Spiel geschafft.

Zum Abschluss trafen die Ailinger auf Waldrems 1 und gewannen knapp mit 4:3. Mit diesem Sieg und 24 Punkten in der Gesamttabelle belegte Brugger/Lang in ihrer dritten Bundesligasaison Platz neun. Für die nächste Bundesligasaison wollen die beiden mit Trainer Alessandro Federici in der Vorbereitung nochmals einige taktische Spielzüge angehen.