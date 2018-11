Ailinger Radballer behaupten sich

Die Schüler A Radball-Mannschaft des RVI Ailingen hat in der Rotachhalle in Ailingen Heimrecht gehabt. Jakob Schlegel und Nelio Böck trafen im ersten Spiel auf Nellingen 1. Zunächst kam Ailingen nicht ins Spiel und ging mit 0:1 in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit gelang dann der 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit fand Ailingen dann besser ins Spiel und konnte am Ende mit 4:1 siegen. Im Zweiten Spiel gegen Kemnat 1 gab es ein 1.9. Im dritten Spiel gegen Denkendorf 1 schaffte es Ailingen nach einem Anfangsrückstand mit 2:2 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit hatte Ailingen die besseren Gelegenheiten und fuhr nach einem turbulenten Spiel einen 5:3-Sieg ein. Im vierten und letzten Spiel gegen Kemnat 2 war Ailingen von Beginn an klar die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen und siegte mit 5:1. Ailingen belegt damit punktgleich mit dem Tabellendritten den vierten Tabellenplatz.