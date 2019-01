Ailinger Narren feiern ihren Eröffnungsball

Die Narrenzunft Ailingen hat am vergangenen Samstag mit ihrem Eröffnungsball in der Rotach-Halle den Start in die Fasnetssaison gefeiert.

Zur Eröffnung um 20.30 Uhr herrschte bereits fröhliches, närrisches Treiben, schreibt die Narrenzunft in einem Bereicht. Unter den Klängen der Schalmeien sorgten Gehenmännle und Waldhexen, sowie viele Narren aus der Nachbarschaft Berg, Raderach, Jettenhausen, Kluftern sowie die Hafennarren, Seegrendl und Bächlesfischer der Narrenzunft Seegockel für närrische Höchststimmung. Die Tanzfläche war schon dicht gefüllt, und die Band Midnight Special sorgte mit ihrem Sound dafür, dass dies den ganzen Abend weiterhin so vorherrschte. Weitere musikalische Beiträge lieferten die Lumpenkapellen Kluftern, Froschties sowie Fötzles Brass. Letztere brachte mit ihrem Beitrag die Besucher nochmals in Hochstimmung, heißt es im Bericht weiter. So feierte man fröhlich, in bester Fasnetslaune bis in die frühen Morgenstunden.