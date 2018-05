Ailinger Narren bitten zum Endspurt

Nach einem erfolgreichen närrischen Start in die Fasnet 2018, laden die Ailinger Narren alle großen und kleinen Mäschkerle zur heiße Endphase der „Restfasnet“ in Ailingen ein.

Am bromigen Freitag, 9. Februar, ziehen die „Hemdglonker“ durch Ailingen. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz ab 18 Uhr. Von dort aus ziehen die Hemdglonker um 18.30 Uhr zur Rotachhalle, wo im direkten Anschluss daran der Hemdglonkerball stattfindet. Die Besucher des Abends erwartet ein kleines, feines Programm mit bunten, tollen Tanzvorführungen, kündigen die Narren an. Der Eintrittspreis in Höhe von einem Euro pro Person ist bei Einlass an der Kasse in der Rotachhalle zu entrichten. Der Dresscode für diesen Abend lautet – wie sollte es anders sein – „Hemdglonker“. Wer sich nicht daran hält, wird nicht eingelassen, schreiben die Ailinger Narren.

Am Fasnetssamstag, 10. Februar, veranstalten Narrenzunft und Ortsverwaltung Ailingen den Jugendball. Von 18 bis 22 Uhr ist Fasnet für die Jugendlichen in der Rotachhalle angesagt. Einlass ist ab zwölf Jahren, eine Kostümierung ist Pflicht. „Eine coole Party ohne Alkohol“ soll es laut Vorschau werden, deshalb werden keine alkoholischen Getränke erhältlich sein. Als Höhepunkt des Abends gelten sicherlich die Lasershow sowie die alkoholfreie Cocktailbar.

Zum Kinderball sind kleinste, kleine und große Narren eingeladen. Dieser findet am Fasnetssonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr in der Rotach-Halle statt. Ein unterhaltsames Programm, witzige Spiele, Basteleien, fetzige Musik zum Tanzen und Toben sowie Leckereien und Getränke zu moderaten Preisen, sollen die Narrenherzen höher schlagen lassen, heißt es weiter.

Nach einer Verschnaufpause am Rosenmontag heißt es am Dienstag schließlich: „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, werden auf dem Rathausplatz ab 17 Uhr der Narrenbaum gefällt und die Fasnet 2018 begraben.