Während die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach in Österreich gefordert sind, dürfen beinahe alle anderen Teams aus Friedrichshafen und der näheren Umgebung vor den eigenen Fans antreten. In der Ailinger Sporthalle steigen gleich zwei Topspiele.

Bezirksliga Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I – TSG 1848 Ehingen/Donau (Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, Sporthalle Fischbach): Mit breiter Brust und beinahe in Bestbesetzung gehen die Handballer der HSG FF I ins Heimspiel gegen Ehingen. „Wir dürfen die Ehinger keinesfalls unterschätzen – die Liga ist sehr ausgeglichen“, warnt HSG-Cheftrainer Rolf Nothelfer im Vorfeld. „Sollten wir unsere aufsteigende Form mit einer guten Abwehr und effektivem Tempohandball bestätigen, dann bin ich guter Dinge“, fügt Rolf Nothelfer an – der um Denis Turnadzic bangen muss, aber Markus Schöberl an Bord hat.

Bezirksliga Damen: TSG Ailingen – HSG Langenau/Elchingen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Rund um den Heimspieltag bei den Ailinger Handballern soll es bei der gleichzeitigen Weihnachtsfeier recht versöhnlich zugehen. Auf der Platte könnte das etwas anders kommen, wenn die wiedererstarkten TSG-Damen die Übermannschaft der Liga, den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Langenau-Elchingen, empfangen. „Sicherlich gehen wir mit Respekt in dieses Spiel. Der Gegner steht nicht umsonst auf Platz eins“, betont TSG-Coach Jürgen Frank. „Es wird wichtig sein, dass meine Mädels gleich von Beginn an richtig Gas geben.“ Vielleicht wäre dann ja ein erstes Geschenk in deren Vorweihnachtszeit drin.

Bezirksliga Damen: HC Hohenems – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Herrenried in Hohenems): Zur gleichen Zeit haben auch die Häfler Handballerinnen ein dickes Brett zu bohren: Sie sind als Dritter beim Tabellenzweiten in Vorarlberg zu Gast. „Ein solcher Gegner ist traditionell daheim sehr stark und tritt dort personell ganz anders auf“, glaubt HSG-Coach Damir Turnadzic. „Dennoch wollen wir uns so gut wie möglich präsentieren. Ich denke, dass die Partie in der Abwehr entschieden wird.“

Bezirksklasse Damen: TV Kressbronn – MTG Wangen II (Samstag, 18.10 Uhr, Carl-Gührer-Halle in Tettnang): „Schön, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel haben, auch wenn Wangen für mich der klare Favorit ist“, betont TVK-Trainerin Stefanie Raaf. Ein besonderes Spiel dürfte dieser Vergleich für Kressbronns Torfrau Michaela Fricker sein, die aus Wangen kommt und vielen alten Weggefährtinnen und guten Bekannten gegenüberstehen wird. „Ich sehe diese Partie als weiteren Entwicklungsschritt an“, teilt Raaf zudem mit.

Bezirksklasse Damen: TV Weingarten II – SV Tannau (Samstag, 18 Uhr, Großsporthalle in Weingarten): Nach einer dreiwöchigen Pause steht auch das Damenteam aus Tannau wieder auf der Platte und muss bei der „Zweiten“ aus Weingarten ran. Für das Team von Coach Hubert Baur sollte es darum gehen, die gute Verfassung zu bestätigen.

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen I – MTG Wangen III (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): Tabellenzweiter gegen Erster – mehr geht eigentlich auch in der Kreisliga A nicht. „Meine Mannschaft ist heiß auf diesen Vergleich und will ihre makellose Heimbilanz gerne ausbauen“, sagt TSG-Coach Peter Rossi, der sich eine „kompakte Abwehr wünscht, die schnell auf den Beinen ist“. Mal schauen, ob seine Jungs diese Vorgabe gegen die Routiniers aus dem Allgäu umsetzen können. Die haben noch keine Zähler abgegeben. „Wir sollten Zeitstrafen vermeiden und die sich bietenden Chancen auch nutzen“, lässt Rossi wissen.

Kreisliga A Herren: HC Lustenau II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 2. Dezember, 15.40 Uhr, Sporthalle des Gymnasiums Lustenau): Nach der 22:24-Heimniederlage gegen Hard II bekommt es die Bezirksliga-Reserve der Häfler Handballer abermals mit einem Kontrahenten aus dem Nachbarland zu tun. Sollte das Team von HSG-Coach Elvir Alibasic kadermäßig gut aufgestellt sein, könnte gegen den Dritten etwas gehen.

Kreisliga B Herren: TSG Ailingen II – HSG Oberstaufen-Lindenberg (Samstag, 16.20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Auch die Ailinger Reserve bekommt es zuvor mit einem souveränen Tabellenführer zu tun. „Der Wille und die Leistungsfähigkeit haben zuletzt gepasst“, lobt Peter Rossi die TSG II um Spielertrainer Marcello Ficht. Ob die „Zweite“ aus Ailingen gegen Oberstaufen-Lindenberg überraschen kann, hängt von der Tagesform ab.

Kreisliga B Herren: FC Kluftern – HSG Langenargen-Tettnang II (Sonntag, 2. Dezember, 15.30 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern): Einen der Abschlüsse des handballreichen Wochenendes bildet das Derby in der B-Liga, wenn Kluftern am Sonntag die „Zweite“ aus Langenargen-Tettnang empfängt. Beide Teams sollten dringend punkten.