Ailinger Kreisliga-Handballer gewinnen Lokalderby mit 26:20

Die TSG Ailingen I hat das mit Spannung erwartete Stadtduell in der Handball-Kreisliga A gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach II am Samstag mit 26:20 für sich entschieden. Insbesondere in Abschnitt zwei waren die Hausherren das bessere Team und erzeugten mehr Torgefahr. Dabei hatte es nach den ersten 30 Minuten noch 13:13-Unentschieden gestanden.

„Derbysieger, Derbysieger - hey, hey“, skandierte die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi nach 60 packenden Minuten in der Ailinger Sporthalle und bedankte sich nach ihrem Siegestanz bei ihren Fans für die tolle Unterstützung. Doch auch das Häfler Fanlager spendete für seine Lieblinge bereitwillig Applaus, und das insbesondere für Durchgang eins. Da bewegte sich die HSG-Reserve auf Augenhöhe und lieferte sich mit dem Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Und das auch, weil beide Teams ob der Brisanz dieses Aufeinandertreffens noch etwas nervös wirkten und viele technische Fehler und Ballverluste einstreuten. „Das Spiel war alles andere als flüssig, weil wir zu Beginn viel zu verkrampft waren. Schlüssel zum Erfolg war aus meiner Sicht das schnellere Umschaltspiel nach dem Seitenwechsel“, befand Rossi.

Mit diesem hatte die Zweite der Häfler Spielgemeinschaft so ihre Schwierigkeiten und scheiterte in schönster Regelmäßigkeit an den TSG-Keepern Tobias Holzner und Marc Löchle. Auf der Gegenseite hatten sich die Ailinger Angreifer in Durchgang zwei wesentlich besser auf die Häfler Torhüter Manuel Rein und Jannis Keller eingestellt. Die wurden jedoch von ihrer Defensive mitunter auch zu oft ihrem Schicksal überlassen. Folgerichtig setzte sich Ailingen etwas ab (16:13, 36. sowie 20:16, 43.) und sorgte sieben Minuten vor Spielschluss für den vorentscheidenden 23:18-Zwischenstand. Wenige Augenblicke später kam Tobias Gräfe im Zweikampf mit Manuel Kuttler zu spät und wurde regelkonform mit der Roten Karte des Feldes verwiesen (54.). In dieser Phase kochte die Stimmung auf den Zuschauerrängen kurz hoch. Doch die Gemüter beruhigten sich schnell, als die TSG ein paar Minuten später als verdienter Derbysieger zum 26:20-Endstand in einer harten, aber unterm Strich fairen Partie feststand. „Wir haben ganz gut angefangen. Doch in kritischen Situationen hat man gemerkt, dass den jungen Spielern im Team noch die Erfahrung und Ruhe am Ball fehlt. Dennoch bin ich zufrieden mit meiner Mannschaft“, kommentierte HSG-Trainer Elvir Alibasic die Niederlage.