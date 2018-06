Ailinger Kämpferin bei German Open erfolgreich

„Jessi ist nicht zu stoppen“, freut sich Trainerin Lilia Ben Amor nach dem gewonnenen Halbfinale. Das internationale, hochkarätig besetzte Taekwondo-Turnier zog die Weltranglistenführer aus zahlreichen Klassen nach Hamburg. Obwohl Jessica Dick angeschlagen war und erkältungsbedingt Atemprobleme hatte, kämpfte sie sich bis ins Finale der German Open vor.

Die lange Anreise bis Hamburg steckte Gökcem Gültekin und Jessica Dick noch in den Knochen. Das Herz klopfte, Gökcem Gültekin blendete die Zuschauer aus. Bei den Schaffhauser Open konnte sie schon zeigen, was sie drauf hat – jetzt wollte sie es auch in Hamburg allen beweisen. Die erste Runde lief gut.

Mit voller Wucht schlug Gökcem Gültekin ihre Ferse in die Rippen der Gegnerin. Am Ende wurde es knapp, doch die Ailingerin siegte 6:5. Befreit ging sie in den nächsten Kampf. Doch da lief alles anders. Gegen die spätere Turniersiegerin, Nadica Bozanic vom serbischen Nationalteam, konnte sie sich nicht behaupten. Bereits im Viertelfinale schied die Ailingerin aus. Jessica Dick startete in der Klasse der Kadetten bis 33 Kilogramm. In dieser Kategorie tritt sie bei den Europameisterschaften an. Ihre Halbfinalgegnerin hatte sie schnell durchschaut. Mit gekonnten Blocks und schnellen Kombinationen entschied Jessica Dick das Halbfinale mit 12:5 für sich.

Im Kampf um Gold stand Jessica Dick nun Makayla Greenwood aus den USA gegenüber. Nach den anstrengenden Vorkämpfen machte Jessica ihre Erkältung zu schaffen. Gehemmt durch ihre Atemprobleme fand sie kein Konzept gegen die langen Beine ihrer Gegnerin. Dennoch glücklich hielt sie am Ende des Tages die Silbermedaille in den Händen.

Die Ailinger Kämpfer können sich vorerst eine kleine Pause gönnen. Nach einer intensiven Turnierphase geht es erst im Juni mit den Austrian Open in Innsbruck weiter. „Auch bei Pausen müssen sie weiter trainieren. Wer auf den großen Turnieren mithalten will, muss fleißig sein“, sagt Trainerin Lilia Ben Amor