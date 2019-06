Ailinger Jugend bei 72-Stunden-Aktion dabei

Auch Jugendliche aus Ailingen haben vor Kurzem an der 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teilgenommen. Ihre Aufgabe war es, ein „Wahlcafe“ für den Sonntag zu gestalten um die Einwohner zu motivieren, wählen zu gehen. Dies stellte die zehn Jugendlichen vor eine große Herausforderung, heißt es in einem Bericht der katholischen Kirchengemeinde.

Die Spendengelder, die bei dem Projekt zusammenkamen gingen an das Projekt „Freiraum“ der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, die ihren Außenbereich in der Scheffelstraße für junge Menschen und Schüler neu gestalten möchten. So wurden Spenden gesammelt, Sponsoren gesucht, Kuchen gebacken, Eintopf gekocht und Werbung gemacht. Das Cafe kam gut an und so konnten die Jugendlichen schließlich einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro überreichen.