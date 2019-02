Ailinger Handballer wollen Aufwärtstrend fortsetzen

Während zwei von drei aktiven Handballmannschaften der TSG Ailingen sowie das Herrenteam des FC Kluftern die eigenen Fans im Rücken haben, sind die Teams der HSG Friedrichshafen-Fischbach auswärts gefordert. Die Begegnungen in der Übersicht:

Bezirksliga Herren: SG Ulm & Wiblingen - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 23. Februar, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen): An die gute Abwehrleistung beim 27:20-Hinspielsieg möchten die Häfler Handballer nach Möglichkeit gerne in Ulm-Wiblingen anknüpfen. Doch Vorsicht: Die Hausherren sind als Tabellenvierter lediglich einen Zähler hinter der auf Rang zwei liegenden HSG FF I, die am Samstagabend voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen kann, da auch Jakob Pogert, Tim Nothelfer und Nino Merkel mitfahren können. „Meine Jungs haben in den letzten Spielen eine Menge Selbstvertrauen getankt, das es in der harzfreien Halle abzurufen gilt“, fordert HSG-Cheftrainer Rolf Nothelfer weitere Punkte ein.

Bezirksliga Damen: TSG Ailingen - HSG Lonsee-Amstetten (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): „Dieser Sieg gibt uns natürlich Rückenwind für die Aufgabe am Samstag“, sagte TSG-Coach Jürgen Frank unmittelbar nach dem 38:24-Erfolg im Häfler Stadtderby am Dienstagabend. „Sollten wir erneut eine solche Leistung abrufen können, dann bin ich zuversichtlich. Ich hoffe nur, dass die Mädels beim dann dritten Spiel in sieben Tagen noch genügend Kraft haben, weil der Gegner nicht unterschätzt werden sollte.“ Und: Lonsee-Amstetten braucht darüber hinaus selbst dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bezirksliga Damen: TSF Ludwigsfeld - HSG Friedrichshafen-Fischbach (Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, Sporthalle Offenhauser Gries in Neu-Ulm-Offenhausen): „Die Situation ist nach dem verlorenen Derby sehr schwer und es wird nicht einfacher“, stellt HSG-Trainer Damir Turnadzic klar. „Wir haben nun vier Endspiele, dessen sind wir uns bewusst.“ Momentan schaffen es die Häfler Handballerinnen laut ihres Trainers nicht, die guten Trainingsleistungen im Spiel umzusetzen. „Sollte uns das gelingen, ist etwas drin“, fügt Turnadzic hinzu, dessen Mannschaft auch gegen die TSG Ailingen phasenweise überzeugte.

Kreisliga A Herren: HC Hard II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 17.30 Uhr, Sporthalle am See in Hard): „Ich freue mich, dass wir, selbst zu einer für uns ungewohnten Zeit, eine recht ordentliche Mannschaft stellen können“, sagt HSG-Kapitän Tobias Gräfe im Vorfeld der Partie im Nachbarland. „Sollten wir es schaffen, leichte technische Fehler abzustellen und eine ordentliche Abwehr zu stellen, dann bin ich zuversichtlich.“ Im Hinspiel machte die HSG FF II ihre Sache gut, gab einen möglichen Sieg aber doch noch her. „Einer der Punktverluste, der mich bis heute sehr ärgert“, meint Teamkapitän Gräfe im Rückblick.

Kreisliga B Herren: TSG Ailingen II - HSG Langenargen-Tettnang II (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): Nachdem die Ailinger Reserve am vergangenen Wochenende bei der Dritten aus Langenargen-Tettnang im Derby recht ordentlich mitgehalten hat (18:22, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete), empfängt die Zweite der TSG um Spielertrainer Marcello Ficht nun die zweite Mannschaft der HSG zum nächsten Lokalderby. „Wir rechnen uns in eigener Halle und mit einem größeren Kader gegen das vermeintlich schwächere Team aus Langenargen-Tettnang etwas aus“, betont Ailingens Cheftrainer Peter Rossi. „Die Jungs haben schon bewiesen, dass sie mit den eigenen Fans im Rücken über sich hinauswachsen können.“

Kreisliga B Herren: FC Kluftern - HSG Langenargen-Tettnang III (Sonntag, 15.30 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern): Auch die FCK-Handballer haben am Sonntagnachmittag ein Derby zu absolvieren, wenn die Dritte aus Langenargen-Tettnang an der Brunnisach vorbeikommt. Alles andere als eine leichte Aufgabe für die Jungs von FCK-Trainer Reinhard Gessinger, die binnen einer Woche das zweite Top-Team der B-Liga herausfordern. Mal schauen, ob sie sich gegen die Hippos besser schlagen als es zuletzt gegen die HSG Oberstaufen-Lindenberg (21:29) der Fall gewesen war.