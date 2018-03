Ailinger Handballer stellen sich neu auf

Die Handballabteilung der TSG Ailingen steht ab sofort unter einer neuen Führung. Ramona Otten folgt auf Achim Vogel, der nicht mehr um die Vorstandsspitze kandidierte. Otten hatte den scheidenden Vorsitzenden bisher als Stellvertreterin unterstützt.

„Ich bin froh, dass ich diese Aufgabe nun in gute Hände abgeben konnte“, sagte Vogel und bestätigte die Neuausrichtung in der TSG-Abteilungsspitze zur Schwäbischen Zeitung. Bis zur vorletzten Saison hatte Otten selbst noch das Ailinger Trikot an und war seit 2013 in die Jugendarbeit und in organisatorische Aufgaben bei der TSG eingebunden. Nun löst sie Achim Vogel in der Verantwortung ab und hat in den kommenden Wochen gleich eine wichtige Personalie zu entscheiden. Denn die TSG Ailingen sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Richard Darga, den Coach der Bezirksliga-Handballerinnen. Dieser steht aus beruflichen Gründen nur noch bis Saisonende in der Verantwortung und möchte dann in dieser Funktion kürzertreten.

„Die ersten beiden Aufgaben haben es gleich in sich: Zum einen möchten wir als Vorstandsteam und Verein die Saison so erfolgreich wie möglich beenden und allen Mannschaften dabei die nötige Unterstützung zukommen lassen. Außerdem sind wir auf der Suche nach einem neuen Trainer für unsere erfolgreiche Damenmannschaft.“

Während die anderen Vorstandspositionen unverändert bleiben, stieg Björn Hanjohr, der früher selbst jahrelang aktiver Spieler war, zum stellvertretenden Abteilungsleiter auf und wird der TSG auch als stellvertretender Jugendleiter erhalten bleiben.