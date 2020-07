Die Ailinger Ferienspiele finden von 30. Juli bis 12. September statt. Es wird weniger Programmpunkte und geringere Teilnehmerzahlen geben als bisher. Geplant ist dennoch wieder eine gute Mischung aus sportlichen, künstlerischen, lehrreichen und vor allem spaßbringenden Aktionen für alle Altersgruppen. Viele Helfer aus Vereinen, Gewerbe und Privatpersonen haben ihre Unterstützung zugesagt. Auch die Tourist-Information Ailingen bietet Programmpunkte an, hierfür werden noch dringend Freiwillige gesucht. Inte-ressierte melden sich unter Telefon 07541 / 50 72 22 oder per E-Mail an tourismus@ailingen.de Kinder müssen sich zunächst für drei Programmpunkte entscheiden. Alle angemeldeten Kinder kommen gleichberechtigt zum Zug. Dafür sorgt auch eine automatische programmgestützte Platzvergabe. Ab 25. Juli können noch freie Plätze bei Programmpunkten direkt belegt werden. Sowohl die Teilnehmerzahl als auch das Programm können bei Bedarf an neu geltende Verordnungen und Abstandsregeln angepasst werden. Gegebenenfalls kann es zu Stornierungen oder aber zu einer Erhöhung der Teilnehmerzahlen kommen. Auch können bei großer Nachfrage einzelne Programmpunkte mehrfach angeboten werden, sodass freie Plätze kurzfristig zur Verfügung stehen. Bei Fragen steht die Tourist-Information Ailingen zur Verfügung.