Ailinger feiern musikalisches Dorffest

Bei bestem Festwetter haben am Samstagabend die Musiker der Stadtkapelle Tettnang das diesjährige Ailinger Dorffest eröffnet und leiteten musikalisch zum Bieranstich mit Ortsvorsteher Georg Schellinger über. Eingeladen hatten die Ailinger Vereine, die sich auf dem Fest vielfältig präsentierten.

Bei der TSG Fussball-Abteilung durfte so lange und so oft wie gewünscht auf die Torwand geschossen werden. Die Abteilung Turnen betreute den Spieleparcours für Kinder und eine Fitness-Challenge für Jugendliche und führte am Sonntagnachmittag akrobatische Turnübungen den Besuchern vor. Harte Tritte austeilen durften Interessierte jeden Alters beim „Taekwondo“-Verein der unter Anleitung viele Tipps unter anderem zum Thema Selbstverteidigung weitergeben konnte und gegen später ebenfalls Vorführungen auf der Wiese machte. Puppentheater im Feuerwehrhaus, Kinderschminken, Spielen und Basteln für die Kleinsten nebst Bobbycar- und Geschicklichkeits-Parcour unter anderem betreut durch die Abteilung Tischtennis, es war wirklich für jeden der Festbesucher das Passende geboten.

Beim sonntäglichen Frühschoppenkonzert spielte der Musikverein Ailingen auf, der im Anschluss den Taktstock an das Vororchester des Musikvereins Ailingen abgab. Danach spielten die Jüngsten der Jugendkapelle Dreierlei unter der Leitung von Felix Olbrich (Bild) auf und sorgten für prächtige Stimmung im großen Festzelt. Beim Feierabendhock am Montag an dem das Dorffest endet, unterhält bereits ab 17.30 Uhr der Musikverein aus Ettenkirch musikalisch die Gäste.