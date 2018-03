Das Ailinger Ehepaar Pietra Scalisi und Luigi Casella hat am Donnerstag goldene Hochzeit gefeiert. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, gesteht Pietra Scalisi. Als sie sich bei einer Hochzeit von Bekannten am 28. Oktober 1967 zum ersten Mal sahen, funkte es sofort.

Ein paar Monate später heiratete das verliebte Paar im sizilianischen Adrano bei Catania. Die nächsten 28 Jahre blieben sie auch in ihrer Heimat bis sie 1996 nach Friedrichshafen zogen. Bevor sie 2007 endgültig nach Ailingen kamen, lebten sie acht Jahre in Manzell und drei Jahre in Fischbach.

Jedes Jahr wieder zieht es beide aufs Neue in ihre alte Heimat zurück. „Von Juli bis September sind meine Eltern in Sizilien und verbringen dort den Sommer“, erklärt Tochter Catia Casella.

„Wir leben sehr gerne in Deutschland“ sagt Luigi Casella, der bis zur Rente als Gärtner in den Anlagen der Buchinger-Wilhelmi-Kliniken in Überlingen arbeitete. „In Italien ist es schön, aber in Deutschland lebt man besser“, stimmt seine Tochter Catia ihm zu.

Zusammen haben die beiden auf Sizilien und in Friedrichshafen drei Kinder aufgezogen. Inzwischen hat der älteste Sohn zwei Söhne, von denen der jüngste 2001 sogar in Singapur geboren wurde. „Wir sind eine internationale Familie“ scherzt Luigi Casella, dessen Vater acht Jahre in Buenos Aires lebte und dessen Onkel den größten Teil seines Leben in der argentinischen Hauptstadt verbrachte.

Das Paar war auch bei der Geburt des jüngsten Enkels dabei. „Meine Eltern reisten 2001 nach Singapur, um ihre Söhne und dessen Familie zu besuchen. Sie blieben insgesamt einen Monat in der Region und besuchten auch die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur“, erinnert sich Catia Casella.

Heute lebt auch die Familie des ältesten Sohnes und eine Cousine von Pietra Scalisi in Friedrichshafen. So ist wenigstens ein Teil der Familie immer schnell erreichbar. Die goldene Hochzeit wird das Paar im Kreis der Familienmitglieder in Friedrichshafen feiern.

Evi Geisler, Stellvertreterin des Ailinger Ortsvorstehers, übergab schließlich Glückwünsche des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der Stadt Friedrichshafen und der Ortschaft Ailingen an das Paar.