Bis zu letzten Minute haben die Bewerber des Verantwortungspreises des Stadtwerks am See um Stimmen gekämpft. Nun steht der Gewinner fest: der Verantwortungspreis im Bereich Social Media geht an die D-Junioren des TSG Ailingen. Wie das Stadtwerk am See schreibt, setzten sich die Fußballer gegen 17 Vereine der Region durch. Sie alle haben sich in diesem Jahr für den Verantwortungspreis beworben.

Alle Bewerber präsentierten sich in den vergangenen drei Wochen auf der Facebook-Seite des Energieversorgers und riefen zum Voting auf. Denn den Sieger erwarten 500 Euro Preisgeld. 1101 Stimmen von insgesamt 3000 Stimmen gingen an den TSG Ailingen. Dabei lieferten sich die Fußball Junioren und die Sportfreunde Friedrichshafen mit ihren Sportkeglern bis zum Schluss ein Kopf an Kopf Rennen. Mit nur 29 Stimmen Unterschied entschied der TSG Ailingen das Rennen für sich.

Den mit 500 Euro dotierten Social Media Preis hat das Stadtwerk am See in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben. „Wir sind begeistert von der hohen Beteiligung der Facebook-Nutzer und freuen uns, dass der Preis in dieser Form Anklang bei den Bürgern findet“, erklärt Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerks am See.

Geld fließt in die Reisekasse

Die D-Junioren des TSG Ailingen haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: ein Fußball Camp in Friedrichshafens Partnerstadt Sarajevo. Die überwiegend zwölfjährigen Jungen wollen hier nicht nur trainieren, sondern auch die Chance ergreifen, die Partnerstadt und seine Kultur kennen zu lernen, schreibt das Stadtwerk.

Allan Halle, selbst Vater eines D-Jugend-Spielers, wollte die Jungs tatkräftig unterstützen und bewarb das Projekt kurzerhand für den Verantwortungspreis. „In den finalen 30 Minuten haben wir noch einmal alles gegeben, um den Sieg klar zu machen“, erzählt er noch immer überwältigt von der großen Unterstützung. Das Preisgeld fließt nun direkt in die Reisekasse der Jungs.

Die Sportfreunde Friedrichshafen nehmen die knappe Niederlage sportlich. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir geleistet haben und auf die Aufmerksamkeit, die erregen konnten“, sagt Sascha Platschek von den Sportfreunden. Deutschlandweit hatten die Kegler unter dem Motto „Kegler für Kegler“ um Stimmen geworben. Der Platzierung beim eigentlichen Verantwortungspreis des Stadtwerks am See ist unabhängig vom Votingergebnis, so Stadtwerk-Chef Alexander-Florian Bürkle. „Uns ist wichtig, auch kleine Projekte aus der Region zu fördern. Ausschlaggebend dafür sind gute Ideen“, unterstreicht der Geschäftsführer das Engagement des regionalen Energieversorgers.

Der Verantwortungspreis honoriert jährlich zehn Initiativen für Kinder- und Jugendarbeit der regionalen Vereine. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch ihre Beweggründe, Wirkung oder ihr Engagement eine Vorbildfunktion in der Region haben. Dabei vergibt das Stadtwerk am See insgesamt 5000 Euro.