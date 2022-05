Ailinger Chöre proben für anstehende Konzerte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitglieder der zur Chorgemeinschaft Liederkranz Ailngen e.V. gehörenden Chöre KLANGVOLL und MundWerk waren von der Vorstandschaft zur 72. Jahreshauptversammlung ins Vereinsheim der Narrenzunft Ailingen eingeladen worden.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Anita Imgrund mit anschließender Totenehrung konnten nach 2- jähriger Corona-Pause 11 nachfolgend genannte Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit geehrt werden: Für 10 Jahre: Monika Lach, Renate Fahr, Angelika Muckel, Ursula Krämer, Markus Rehkugler, Alfred Kolb und Peter van der Heyde. Für 20 Jahre: Bernhard Lechmann, August Schafmayer und für 25 Jahre: Liane Sutter und Hannelore Hüttner.

Rückblickend stellte die Vorstandschaft zusammen mit beiden Chorsprecherinnen und der Chorleiterin von KLANGVOLL, Susanne Wagner, das Vereinsleben in der zurückliegenden Pandemiezeit mit abwechselnden Beiträgen kurzweilig dar. Nachdem Chorproben im März 2020 gänzlich untersagt und diese ab September 2020 möglich waren, musste sich der Verein auf die Suche nach einer neuen Chorleitung für MundWerk machen. Ferner galt es coronabedingt einen größeren Proberaum für diesen Chor zu finden, was mit dem Gemeindehaus in Berg gelang. Der Chor KLANGVOLL konnte im bisherigen Proberaum Rotachhalle verbleiben. Hygienekonzepte mit Abstandsregeln, Mundschutz u.a. waren zu erstellen, um proben und singen zu können. Im Sommer 2021 entschied sich MundWerk für Eberhard Graf als neuen Chorleiter, der krankheitsbedingt nicht bei der Versammlung anwesend sein konnte.

Der Kassier Jürgen Kwast berichtete von einer soliden Finanzlage und einem aktuellen Bestand von 136 Mitglieder (aktiv und passiv). Die Kassenprüferinnen Kerstin Embach und Claudia Bucher bestätigten eine einwandfreie Kassenprüfung und schlugen der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Joachim Seliger, der Grüße von Ortsvorsteher Georg Schellinger überbrachte, nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor und leitete die anschließenden Neuwahlen. Einstimmig wurde die Vorstandschaft durch die Versammlung entlastet und bestätigte die bisherige Vorstandschaft nebst Kassenprüferinnen in ihren Ämtern.

Die beiden Chöre freuen sich und geben im Oktober und November 2022 im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen Konzerte. Nähere Informationen auch über den Verein unter der Homepage www. liederkranz-ailingen.jimdofree.com.