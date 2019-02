Ailingens Tischtennis-Erste stürzt ab

Böse Schlappe für die erste Herrenmannschaft: Mit einer 4:9-Niederlage beim SV Rissegg ist die TSG Ailingen vom zweiten auf den fünften Platz der Tischtennis-Landesliga abgestürzt. „Gemäß der Tabellensituation hätte man bei dieser Partie eigentlich einen Tischtennisleckerbissen erwarten können“, sagte TSG-Teamchef Alfred Iberl nach der Partie konsterniert. Stattdessen erlebten die Ailinger einen Abend, der ihnen zumindest bis kommenden Samstag schwer im Magen liegen dürfte.

Dabei war der Start vielversprechend: Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für die TSG. Dann nahm das Fiasko seinen Lauf. Anschließend konnte nur noch Sandor Spiess in den Ailinger Reihen mit seinen zwei Siegen andeuten, dass Platz zwei seine Berechtigung hat. Die anderen fünf Teamkollegen zeigten keine gute Leistung. Die Spielbeobachter hatten auch nicht den Eindruck, dass sich die Ailinger gegen die Niederlage aufbäumen. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Gastgeber“, bilanzierte Iberl.

Am kommenden Samstag erwartet die TSG um 18 Uhr zuhause den SC Staig III. „Hier müssen wir zeigen, dass wir noch den Drang auf die vorderen Plätze aufrechterhalten möchten", stellt Teamchef Iberl fest.

Klar untermauert haben ihre Ambitionen Ailingens Herren II in der Bezirksliga. Beim 9:1 gegen den SV Amtzell II sah TSG-Teamchef Stefan Haas einen „starken Auftritt von allen sechs Mann“ und befand: „Das war ein überraschend klares Ergebnis nach dem knappen 9:7-Sieg in der Vorrunde.“ Dirk Joos zeigte sich mit zwei Einzelsiegen in sehr guter Form – genauso wie Chris Hecht, der seine Siegesserie ausbaute. Das Tischtennisteam Ailingen II behauptete damit weiterhin Platz eins. Am Samstag, 9. Februar, ist die abstiegsgefährdete TG Bad Waldsee zu Gast in Ailingen. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Ein ganz wichtiger Sieg gelang der dritten Herrenmannschaft der TSG. Mit 9:6 konnte das Team von Heinz Müller – derzeit Drittletzter in der Tabelle – den Zweitletzten TSV Meckenbeuren II nicht nur distanzieren, sondern auch Boden auf die Mittelfeldplätze gut machen. Die TSG-Dritte ist am Wochenende spielfrei.