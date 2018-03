Die Skater in Ailingen müssen auf die Sanierung der dortigen Anlage hinter der Rotachhalle noch warten. Der Gemeinderat folgte am Montag einer Entscheidung des Ailinger Ortschaftsrates, die Skateranlage erst mit den Planungen zum Neubau der Rotachhalle zu überarbeiten. Somit wird die Anlage in der Kitzenwiese jetzt auf jeden Fall für 320 000 Euro erneuert, die 20 000 Euro für die Anlage in Ailingen bleiben unangetastet.

SPD und Grüne hatten vor ein und zwei Jahren Anträge gestellt, die Skate-Anlagen der Stadt zu verbessern, sie zu untersuchen und gegebenenfalls auf den neuesten Stand zu bringen. Der Beschluss des Gemeinderates ist jetzt das Ergebnis, auch wenn damit die Intention der Anträge nicht ganz getroffen wurde. Das machte Ulrich Heliosch (Grüne) deutlich. Man habe eine Sichtung aller Anlagen erwartet. Was jetzt dabei herausgekommen ist, sei die Reduzierung auf eine einzige Anlage für Skater und Skooter. Als letztere werden die Kinder mit den Rollern bezeichnet, die sicherlich nicht durch die ganze Stadt zur Kitzenwiese fahren, wie die Skater das tun.

Am Ende des Prozesses tehen die Anlagen in Kluftern und Raderach nicht mehr, dort sind Beachvolleyball-Feld und Boule-Platz gebaut worden, weil niemand mehr die Anlage nutze. Auch in Fischbach ist die Zukunft der Skate-Anlage ungewiss, sie wird gerade im Zuge des Bebauungsplanes Eisenbahnstraße überplant. Die letzten beiden Anlagen, die im Stadtgebiet zur Debatte standen, waren ie in der Kitzenwiese und in Ailingen.

Pläne sind verschoben

Der Ortschaftsrat hat darüber am vergangenen Mittwoch, 7. März, diskutiert und ist zum Entschluss gekommen, die Sanierung noch zurückzustellen. Wenn demnächst die Planungen für den Neubau der Rotachhalle aufgelegt werden, solle man auch über die Lage und den zustand der Anlage sprechen. Auch wenn das jetzt noch einige Jahre dauern wird, sieht der Ortschaftsrat unter dem Strich darin doch die bessere Lösung. Der Gemeinderat ist dieser Ansicht gefolgt.

Besonders gelobt wurde von den ratsmitgliedern aller Fraktionen in diese Zusammenhang die Arbeit im Vorfeld. Die Stadt hatte dazu die Jugendlichen eingeladen, mehrere Workshops stattfinden lassen und das Jugendparlament in den anstehenden Entscheidungsprozess einbezogen.

Die jetzt anstehenden Baukosten für die Anlage in der Kitzenwiese, bei der mehrere ganz neue Anlgenteile eingebaut werden, liegen bei 320000 Euro, das Geld ist im Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung enthalten. Auch wenn die Kosten sicherlich deutlich über den anfänglichen Kostenansätzen lägen, sagt die Stadtverwaltung, müsse man diese Investition jedoch als „langfristige Investition in die Zukunft“ sehen.