Während die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen trotz einer deutlichen Pleite bei der HSG Lonsee-Amstetten und dank der gleichzeitigen Niederlage der HSG Friedrichshafen-Fischbach I bei Spitzenreiter HC Lustenau Zweiter geblieben sind, verabschiedete sich der TV Kressbronn mit einem Heimsieg aus der Liga und von seinen Fans. Der TVK siegte gegen Biberach II mit 22:19.

HSG Lonsee-Amstetten - TSG Ailingen 31:22 (18:10): „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt. Der Gegner war wesentlich motivierter, besser und schneller auf den Beinen“, sagte Richard Darga, Trainer der Ailinger Bezirksliga-Handballerinnen, hinterher. In der Tat lief bei der TSG nicht viel zusammen in Amstetten – die gastgebende HSG dominierte beinahe nach Belieben. Bereits zur Pause lagen die Gäste vom Bodensee mit 10:18 zurück und fanden auch nach dem Seitenwechsel einfach nicht in ihren Rhythmus. Da konnten auch die mitgereisten Fans nicht helfen, die hinterher – genauso erleichtert wie die Spielerinnen – das Ergebnis aus Lustenau zur Kenntnis genommen hatten. Dank der Häfler Niederlage blieb die TSG Ailingen Zweiter. „Diesen Platz hätte uns vor der Runde niemand zugetraut“, freute sich Darga, der das Team verlassen wird. „Ich muss meinen Spielerinnen ein großes Lob aussprechen.“

TSG: Nicole Kramer, Kolb, Bourdais (Tor); Höhn (7/2), Haake (3), Mitsching (3), Kebach (2), Briel (2), Knoblauch (2), Divy (1), Meschenmoser (1), Katharina Kramer (1), Jäger, Künstler.

HC Lustenau - HSG Friedrichshafen-Fischbach I 22:16 (6:7): Eine richtig starke erste Halbzeit – mit gerade einmal sechs Gegentreffern – hat der Ailinger Ligakonkurrenz aus Friedrichshafen-Fischbach nicht gereicht, um den feststehenden Meister aus Lustenau zu schlagen. Die Paraden von Sylvia Amann und eine ordentliche Leistung über 45 Minuten waren unter dem Strich zu wenig für die Gäste, die Tabellendritter bleiben und somit – Stand heute – nicht noch einmal, wie im Vorjahr, in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga dürfen. „Uns ist in der Schlussphase ganz einfach die Kraft ausgegangen“, bilanzierte HSG-Coach Damir Turnadzic, dem im Spielverlauf Annika Nothelfer, Ina Diemer und Christiane Pfeffer verletzungsbedingt weggebrochen waren. Am Ende gewann der Meister verdient.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I: Amann (Tor), Katharina Diemer (5, 4/6), Pechar (3), Nothelfer (2), Rist (2), Pfeffer (2), Dorothea Diemer (1), Knoll (1), Feßler, Haid, Hörmann, Wildner.

TV Kressbronn - TG Biberach II 22:19 (11:13): Die „Seesterne“ aus Kressbronn haben sich mit einem Heimsieg von ihrem Anhang und aus der Handball-Bezirksliga verabschiedet. Dank einer Leistungssteigerung in Abschnitt zwei – Trainerin Martina Kordic hatte in der Pause wohl die richtigen Worte gefunden – behielt Kressbronn beide Zähler verdient am See. Und das, obwohl der Vergleich mit der „Zweiten“ aus Biberach stimmungsmäßig einem Auswärtsspiel glich. Denn die TG-Spielerinnen hatten nämlich ihren lautstark singenden und trommelnden Fanklub mitgebracht. „Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und haben uns erhobenen Hauptes verabschiedet“, sagte Martina Kordic. „Ich bin einfach stolz auf die Mannschaft.“

TV Kressbronn: Fricker, Zeininger (Tor); Dreher (7), Messner (6/5), Steiner (5), Spindler (2), Schörkhuber (1), Hepp (1), Hanser.