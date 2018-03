Ailingen verliert Spitzenspiel 17:20

Das Damenteam der TSG Ailingen ist in der Handball-Bezirksliga auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Im Topspiel gegen Spitzenreiter HC Lustenau unterlag der ärgste Verfolger der Gäste aus Vorarlberg mit 17:20. Unter dem Strich hatte sich die Mannschaft von Trainer Richard Darga zu viele technische Fehler und ausgelassene Chancen erlaubt.

Als sich der HC Lustenau von seinen mitgereisten Fans feiern ließ, bedankte sich gleichzeitig auch Gegner TSG Ailingen beim eigenen Anhang. Doch: Der große Jubel aus Ailinger Sicht sollte an diesem verschneiten Samstagabend in der Ailinger Sporthalle ausbleiben. Verständlich, weil die TSG-Handballerinnen im Spitzenduell der Bezirksliga über weite Strecken einfach nicht an die starke Form der vergangenen Wochen anknüpfen konnten.

Gegner hat viel zu viel Platz

Von Beginn an wirkten die Gastgeberinnen nervös und gehemmt – es fehlte an den nötigen Ideen und der Durchschlagskraft in der Offensive. Auch die Abwehr um Torfrau Nicole Kramer gewährte den gegnerischen Angreiferinnen viel zu viel Platz. Den nächsten Rückschlag musste der Tabellenzweite bereits in der 16. Minute hinnehmen, als Lea Jäger einen Lustenauer Gegenstoß regelwidrig unterband und mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In dieser Phase setzte sich der Spitzenreiter auf 11:7 ab (23.) und sollte mit einem 13:11-Vorsprung in die Halbzeit gehen.

Nach wie vor klappte im Ailinger Team vieles nicht, mitunter retteten auch Pfosten, Latte oder die starken Torfrauen für die Österreicherinnen. In der 44. Minute führte der alte und neue Tabellenführer beim bisherigen Zweiten mit 18:13, weil die TSG-Frauen die Handbremse nicht gelöst bekamen. Darüber hinaus ließ die TSG Ailingen insgesamt vier Siebenmeter ungenutzt und stand zum 17:20-Endstand wenige Zeigerumdrehungen später verdient mit leeren Händen da. „Wir waren vielleicht einen Tick zu motiviert, oder besser gesagt sogar übermotiviert“, analysierte TSG-Coach Richard Darga. „Wir hatten uns viel vorgenommen, was dann gar nicht funktioniert hat. Es war bei uns von Anfang an der Wurm drin. Lustenau hat eben wesentlich mehr Biss gezeigt als wir.“