Während die Handballer der TSG Ailingen in der Kreisliga A und die Spielerinnen des TV Kressbronn in der Bezirksklasse Siege eingefahren haben, gingen die TSG Ailingen II und der FC Kluftern (Kreisliga B) leer aus. Die HSG Friedrichshafen-Fischbach II erwischte einen starken Tag.

Frauen-Bezirksklasse: TV Kressbronn – TV Weingarten II 21:14 (10:9) – „Wir sind erst in der zweiten Halbzeit so richtig in der Partie angekommen und haben in der Schlussphase noch zulegen können“, freute sich TVK-Trainerin Stefanie Raaf über den Heimerfolg. Dabei machte Weingarten II in Abschnitt eins den Gastgeberinnen das Leben schwer. Nach der Pause steigerte sich Kressbronn in der Abwehr und kassierte nur noch fünf Gegentreffer. „Es war eine aus tolle Mannschaftsleistung. So möchte ich das gerne sehen“, meinte Raaf. TVK: L. Raaf, Fricker; Messner (8, 1/2), Brentel (7), Wagner (2), Ullrich (1), Steiner (1), Schörkhuber (1), Hepp (1), L. Spindler, H. Spindler, Zeininger.

Männer-Kreisliga: HC Lustenau II – TSG Ailingen 22:30 (10:16): Reichlich Selbstvertrauen für das Derby gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach II am Samstag hat Ailingen in Österreich getankt. Die TSG zeigte in Lustenau eine starke Leistung. „Die Einstellung, die Spielfreude und die Disziplin waren vorbildlich“, lobte Trainer Peter Rossi. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient – ich hatte einen entspannten Tag.“ Sowohl die Abwehr als auch der Angriff der Gäste lieferten das ab, was der Matchplan von TSG-Coach Rossi vorsah. TSG: Löchle; L. Rossi (8/4), Kuttler (6), Olpp (4), Felbinger (4), Freise (3), Bauer (2), Martin (2), Bucher (1), Huber.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II – TV Weingarten 34:10 (16:5) – Beim 34:10-Sieg hat die HSG defensiv einen Sahnetag erwischt. Es gibt eben so Tage im Sport, da passt wirklich alles zusammen. Eben einen solchen Tag hat die Bezirksliga-Reserve der HSG gegen den TV Weingarten II vor dem eigenen Anhang in der Bodenseesporthalle erwischt. Nur zehn Gegentreffer kassierten die Spieler von Trainer Elvir Alibasic. Nichts, aber auch gar nichts wollte – oder besser gesagt konnte – den Gästen gelingen, weil Friedrichshafen-Fischbach II eine tolle Abwehrarbeit an den Tag legte. Den ersten Gegentreffer zum 9:1-Zwischenstand kassierte die HSG erst in der 19. Minute. Während die Defensive der Hausherren im Zusammenspiel mit Torwart Philipp Jakob sicher stand, traf man vorne regelmäßig – fertig war der 16:5-Pausenstand. In den zweiten 30 Minuten überrannte die HSG den TVW phasenweise. Der erwischte einen rabenschwarzen Auftritt am Bodensee und hatte dem deutlich überlegenen Gegner nichts entgegenzusetzen. Auch, weil Weingarten mit kleinem Kader angereist war und in den Schlussminuten mitunter resignierte. HSG II: Jakob; Krost (10), Städele (7), Keller (4), Hörmann (3), Gültekin (3), Gräfe (2), Rodi (2), Fiesel (2), Blank (1), Otto, Rauch.

Kreisliga B: FC Kluftern – TV Isny 18:21 (10:12) – Nichts Zählbares hat es für die FCK-Handballer in der Kreisliga B gegeben. Dabei verkürzte die Mannschaft von Trainer Reinhard Gessinger in Minute 40 zum 14:15, geriet aber dennoch auf die Verliererstraße. Und das auch, weil man sich in engen Situationen Zeitstrafen erlaubte, die den Gästen aus dem Allgäu in die Karten spielten. Als der TVI auf 21:17 erhöhte, war das Spiel entschieden. FCK: Klose; Schmollinger (5/2), Kuzma (4,), M. Behnke (3), Merkle (3), J. Behnke (2,), Müller (1), Würthner, Ferber.

HC Hohenems II – TSG Ailingen II 24:22 (9:11) – „Diese Niederlage fühlt sich für uns wie ein Sieg an“, betonte Ailingens Spielertrainer Marcello Ficht nach 60 packenden Minuten der TSG-Reserve beim HC Hohenems II. Aufgrund von Personalproblemen traten die jungen Gäste nur mit neun Spielern an, machten ihre Sache gegen die volle Bank des Gegners aber dennoch richtig gut. Bis der TSG die Kraft ausging. Bis dahin hatten speziell Leon Hengge und der erstmals bei den Herren II eingesetzte Merlin Arnold ganz frech aufgespielt. TSG II: Höhn; Hengge (9), Arnold (6, 1/2), Ficht (2), Wallkum (2), Selegrad (1), Herkommer (1), Schube (1), Kuch.