Ailingen soll grüner und lebenswerter werden

Wie soll Ailingen im Jahr 2035 aussehen? Zwischen drei entsprechenden Leitbildern hat der Ailinger Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwoch abgestimmt. Orientieren will man sich nun an den Vorstellungen von Wick + Partner. Das Planungsbüro aus Stuttgart hat das Rennen vor den beiden anderen Bewerbern gemacht – KVB Architekten aus Friedrichshafen und FSP aus Freiburg.

Den Ailingern waren die Entwürfe der drei Planungsbüros bereits am 29. Januar vorgestellt worden. Am Mittwoch folgte nun eine zweite Präsentation in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats. Beraten und abgestimmt hat das Gremium im Anschluss nichtöffentlich. Der Siegerentwurf von Wick + Partner sieht im Bereich um den Kreisel das Zentrum, von dem aus das Ailingen der Zukunft gedacht werden muss - insbesondere der Rathausplatz und der Raum rund um die Kirche St. Johannes Baptist. Die jetzigen Parkplätze beim Rathaus werden vom „Präsentierteller“ wegverlegt, nach Osten. So weit wie der Entwurf des Konkurrenten FSP, der die Parkplätze in eine Tiefgarage unter dem Dorfplatz verlegt hätte, gehen Wick + Partner nicht. Auf dem nördlichen Dorfplatz empfiehlt der Siegerentwurf eine „Kulturscheune“ mit Platz für Vereine, mit Veranstaltungsräumen und Gastronomie. Ziel ist eine freundlich wirkende Belebung des Platzes mit deutlich größerer Aufenthaltsqualität. Das soll durch Baumpflanzungen, Sitzmöglichkeiten, Wasserspiele und Spielmöglichkeiten für Kinder erreicht werden.

Auf der anderen Seite des Kreisels, bei der Kirche, sieht das Konzept einen Kirchhof mit Begegnungszentrum vor: seniorengerechtes Wohnen, Betreuungsangebote, Tagescafé und Mehrgenerationenwohnen werden miteinander verbunden. Nicht nur in der Planung dieser Anlage zeigt sich, dass Wick + Partner stark mit der einladenden Atmosphäre begrünter Innenhöfe arbeiten – grundsätzlich offener, aber abgegrenzt wirkender Gemeinschaftsorte. Immer wieder wird gerade entlang der Hauptstraße für künftige Wohngebäude eine Anordnung empfohlen, aus der sich Innenhöfe ergeben, zur Steigerung der Wohnqualität in der verkehrsbelasteten Zone.

Verkehr in die Zange nehmen

Wie auch die beiden anderen Entwürfe will Wick + Partner dem Verkehr auf der Hauptstraße die bestimmende Rolle nehmen. Für die Ortseingänge wird die Pflanzung von „Baumtoren“ empfohlen, also großer Bäume rechts und links der Straßen. Das soll Autofahrern atmosphärisch verdeutlichen, dass sie sich ab hier innerorts befinden, nicht auf einer Durchfahrtpiste. Da die Hauptstraße den Ort durchtrennt und als Barriere wirkt, empfiehlt Michael Schröder, immer wieder Engführungen zu schaffen, die zum einen den Verkehrsfluss verlangsamen und zum anderen das Queren der Straße erleichtern.

Durchweg kritisiert wird in allen drei Entwürfen die beliebig wirkende Vielfalt von Baustilen in Ailingen, oft noch gesteigert durch unpassende Anbauten. Alle drei sind sich auch einig, dass Satteldächer die Regel sein sollten und – mit Ausnahmen – Gebäudehöhen von zwei bis drei Geschossen plus Dachgeschoss anzustreben seien. In allen Entwürfen erlebt auch das Konzept der Allee eine Renaissance: Der Entwurf von Wick + Partner sieht sowohl auf der Hauptstraße als auch auf der Hirschlatter und der Ittenhauser Straße ein „grünes Band“ vor.

Tillmann Stottele, Abteilungsplaner Landschaft und Umwelt bei der Stadt, empfiehlt mit Blick auf den Klimawandel, bei Baumpflanzungen nicht zu bescheiden zu denken. Ailingen sei einer der Stadtteile, der sich wegen dichter Bebauung überproportional stark aufheize. Für eine kühlende Wirkung brauche man großkronige Bäume, nicht aber Kugelrobinien mit einem Kronendurchmesser von nur zwei Metern. Und damit sich große Kronen entwickeln können, müsse sich auch das Wurzelwerk entsprechend ausdehnen können. Bäume, die Straßen säumen, brauchen daher geräumige unterirdische Wurzelkammern, wie sie zuletzt in der Ehlersstraße angelegt wurden.

Zur Steigerung der Lebendigkeit einer Ortschaft trägt die Nutzmischung des Raumes bei: Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen sind nicht voneinander getrennt, sondern miteinander verbunden. Eine Struktur, die in Ailingen gut funktioniert und weiter ausgebaut werden sollte. Mit Blick auf Oberailingen etwa denkt Wick + Partner an einen Neubau, der dem dortigen Lebensmittelgeschäft mehr Platz einräumt, in Verbindung mit einem kleinen Wohnquartier auf dem bislang nur lose bebauten Areal. Oberailingen solle aber nicht zum Zentrum ausgebildet, sondern in seinen jetzigen Strukturen nur gestärkt und ausgebaut werden, so Michael Schröder.

Der Rahmenplan für Ailingen hat keine verbindliche Wirkung, kann aber eine gedankliche Leitlinie für künftige Planungen sein. Ortsvorsteher Georg Schellinger zeigt sich mit dem bisherigen Prozess zufrieden, in den auch die Ailinger ihre Vorschläge einbringen konnten. Besonders freut er sich über manches eingegangene Lob nach der großen Infoveranstaltung am 29. Januar. „Das bekommt man ja auch nicht so häufig“, so Schellinger.