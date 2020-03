Der Pflichtsieg ist gelungen – und zwar in sehr souveräner Manier, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen hat am Samstag in der Rotachhalle die TSG Leutkirch I mit 9:2 bezwungen. Im Duell der Tabellennachbarn – Ailingen bis dato Drittletzter, Leutkirch Vorletzter der Landesliga – stellten die Hausherren die Weichen früh auf Sieg. Zwei Siege in den Eingangsdoppeln sowie fünf Erfolge im ersten Einzeldurchgang bedeuteten mehr als die Vorentscheidung. „Heute haben wir mal wieder eine starke Leistung gezeigt. Allerdings war dieser Sieg nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Landesliga“, sagte Teamchef Alfred Iberl. Am 21. März, treten die Ailinger beim Schlusslicht TSV Herrlingen an.