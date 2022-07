Ailingen lädt wieder zum Dorffest ein

Die Ortsverwaltung Ailingen lädt vom 22. bis 25. Juli zum 41. Ailinger Dorffest ein. Gemeinsam mit den Vereinen sei wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt worden, teilt die Verwaltung in einem Schreiben mit.

Los geht es am Freitagabend, 22. Juli, ab 20 Uhr mit dem Abendprogramm und einer Party mit DJ. Zum offiziellen Festauftakt mit Bieranstich am Samstagabend. 23. Juli, um 18 Uhr spielt der Musikverein Jettenhausen. Anschließend sorgt die Band Voice-id für Party und tolle Stimmung.

Der Sonntag, 24. Juli, beginnt um 9.30 Uhr festlich mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz, daran schließt sich der Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Unterschwarzach an. Am Nachmittag gegen 14 Uhr zeigt die Tanzgruppe Ca$h von KR Dancestudio ihr Können. Den Sonntagabend lassen die Veranstalter ab 18 Uhr mit zünftiger Blasmusik ausklingen. Für Kinder gibt es den ganzen Sonntag über ein vielfältiges Angebot, vom Flohmarkt über Puppentheater bis zur Spielwiese mit Bobbycar-Parcours in den Rathausanlagen.

Der Feierabendhock am Montag, 25. Juli, wird ab 17.30 Uhr musikalisch vom Musikverein Ailingen begleitet.