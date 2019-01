Ailingen knackt den Tabellenzweiten

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen haben am Samstagabend gegen den favorisierten Tabellenzweiten HC Hohenems beide Zähler in der eigenen Halle behalten. Über weite Strecken der Partie hatten die Gäste aus Österreich so ihre Probleme mit dem harzfreien Spielgerät, während die TSG in der Schlussminuten zum 25:21-Erfolg noch einmal zulegte.

In dieser Phase der Partie riskierte HCH-Coach Gyula Csuti alles und nahm seine Torhüterin vom Feld. Ein gefundenes Fressen für die stabile Deckung der Ailinger Handballerinnen, die zu diesem Zeitpunkt mit 21:19 geführt hatten (54.). Keine vier Minuten später sorgte TSG-Torfrau Nicole Kramer mit einem Wurf ins verwaiste Gehäuse für den vielumjubelten 24:20-Vorsprung, der die Vorentscheidung bedeuten sollte. Mit der Schlusssirene netzte Clarissa Höhn zum 25:21-Endstand für den neuen Tabellenfünften ein, der sich hinterher von den Fans in der Ailinger Sporthalle feiern lassen durfte.

Dabei entwickelte sich zwischen den beiden Kontrahenten zunächst ein Duell auf Augenhöhe, weil sich beide Teams den einen oder anderen technischen Fehler, Ballverlust oder so manche Fahrkarte erlaubten (4:4, 11.). In Minute 23 stand es 7:7, das sich auch nach einem 7:9-Rückstand wieder heran kämpfte und in letzter Sekunde zum 10:10-Pausenstand ausglich. Auch im zweiten Durchgang lieferten sich Ailingen und Hohenems ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Bis, ja bis Beata Antal beim 18:19 aus Sicht der Emserinnen eine Zeitstrafe kassierte und die TSG-Damen mit sicheren Abschlüssen auf 21:18 davonzogen (51.).

Als Hohenems ohne Türhüterin noch einmal taktisch in die Vollen ging, blieben die Gastgeberinnen ruhig und nutzten diese Maßnahme eiskalt zur Entscheidung aus. Lediglich von der Siebenmeterlinie hatte die TSG Ailingen, bei der Svenja Kebach mit neun Treffern sicherste Schützin war, ein paar Probleme. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, das bis zur letzten Minute gefightet und den Sieg verdient hat“, sagte TSG-Trainer Jürgen Frank. „Die Abwehrarbeit im Zusammenspiel mit unserer Torfrau hat mir imponiert. Lediglich im Angriff haben wir noch zu viele Fehler gemacht.“

Häfler Derby verschoben

Das eigentlich für den kommenden Samstag, 2. Februar, geplante Stadtderby zwischen der TSG und der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist auf Wunsch beider Vereine wegen des großen Narrentreffens am Bodensee verlegt worden. Neuer Termin ist Dienstag, 19. Februar.