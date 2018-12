Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) hat auf dem Netzwerktag für Touristiker, dem „Echt-Bodensee-Tag“, die Tourist-Information Ailingen als Sieger in Sachen schriftlicher Gästeservice ausgezeichnet. 30 Tourist-Informationen wurden in der Zeit von Juni bis Oktober dieses Jahres bezüglich des Umgangs mit Gästeanfragen per E-Mail unter die Lupe genommen. Der sogenannte Mystery-Check ergab, dass die Tourist Information Ailingen durchgängig hervorragende Ergebnisse abliefert, wie die DBT mitteilt.

Die Tourismusbranche lebt von Gästen. Gerade in der Bodensee-Region sind jedoch nicht nur Tourist-Informationen, Freizeitanbieter und Hotellerie/Gastronomie abhängig von der Anzahl und der Zufriedenheit der Gäste. Der Tourismus streut bis in den Einzelhandel, die Industrie, die Verkehrsinfrastruktur und prägt merklich das Bild von Landschaft und Städten rund um den See. Umso wichtiger ist es, die Bedürfnisse der Gäste zu verstehen und bestmöglich Anforderungen zu erfüllen. Tourist-Informationen sind oft der erste persönliche Kontaktpunkt zum Gast. Sie können so von Beginn an dafür sorgen, dass ein Gast sich wohl umsorgt und willkommen in der Region fühlt und gerne wiederkommt oder seinen nächsten Urlaub doch in einer anderen Region verbringt, schreibt die Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH weiter.

Die DBT hat es sich als Destinationsmanagementorganisation zur Aufgabe gemacht , die Region hinsichtlich des Gästeservices laufend zu prüfen und zu verbessern. Vor diesem Hintergrund fanden seit dem Jahr 2016 immer wieder Stichproben in Form von „Mystery Checks“ statt. Während sich vergangene Prüfungen auch mit telefonischer Kommunikation beschäftigten, fokussierte sich der diesjährige Test auf die Gästeberatung per E-Mail. Im Zeitraum Juni bis Oktober wurden rund 30 Tourist-Informationen hinsichtlich unterschiedlicher Gästeanforderungen geprüft.