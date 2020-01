Ailingen fordert Planungsrate für die Rotachhalle

In der Nacht zum Dienstag hat es ein spürbares Erdbeben in Baden-Württemberg gegeben. Das Epizentrum der Erschütterungen lag dabei in Bisingen bei Balingen, nördlich von Albstadt, im Zollernalbkreis.

Nach Angaben des Landeserdbebendienstes gab es die stärkste Messung gegen 23.05 Uhr mit einer Stärke von 3,5 auf der Richter-Skala. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, gab es nach ersten Erkenntnissen des Innenministeriums in Baden-Württemberg keine Verletzte oder Sachschäden.