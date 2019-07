Ailingen feiert Dorffest

Am Ailinger Rathaus wird wieder in einem Festzelt gefeiert: Vom 20. bis zum 22. Juli laden die Ailinger Vereine zum Dorffest. Die Stadtkapelle Tettnang eröffnet am Samstagabend um 18 Uhr das Programm. Eine Stunde später beginnt das Fest offiziell mit dem Bieranstich durch Ortsvorsteher Georg Schelling. Ab 21.30 Uhr kann mit der Band Come together zu Musik aus den 50er- und 60er-Jahren gefeiert werden.

Höhepunkt des Festes ist der Sonntag. Das Programm auf dem Festplatz beginnt um 9.30 mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit dem Musikverein Ailingen, im Anschluss spielt ab 14 Uhr das Vororchester des Musikvereins Ailingen. Ab 14.30 Uhr tritt die Jugendkapelle Dreierlei auf.

Für Jugendliche gibt es von 11 bis 18 Uhr eine eigene Lounge mit alkoholfreien Cocktails. Ailinger Sportvereine zeigen auf der Dorffestbühne ab 15 Uhr ihr Können: Die Abteilung Turnen des TSG und der Taekwondo-Verein Ailingen gestalten mit Aufführungen ein Nachmittagsprogramm. Ab 18 Uhr spielt die Musikkapelle Schnetzenhausen.

Das Kinderprogramm bietet von morgens bis abends vielfältige Unterhaltung für die Kleinen: Los geht es um 9 Uhr Uhr mit dem Schülerflohmarkt auf dem Schulhof Ailingen. Im Feuerwehrhaus führt das Wangener Puppentheater zwei Kasperle Stücke auf: Um 11.30 Uhr und um 13.30 Uhr gibt es „Kasper und das Wackelpudding-Wettessen“ und „Kasper und der fliegende Koffer“ zu sehen.

Rund um das Rathaus können sich die Kinder sportlich und kreativ austoben: Von 11 Uhr bis 17 Uhr gibt es einen Bobbycar-Pacours, Spielen und Basteln für die Kleinsten. Die Ailinger Kindergärten bieten außerdem von 13 Uhr bis 16 Uhr Kinderschminken an. Die TSG Abteilung Turnen betreut von 11 Uhr bis 16 Uhr einen Spieleparcours für Kinder und eine Fitness-Challenge für Jugendliche. Mit den Tischtennisspielern des TSG können Kinder und Jugendliche sich von 11 Uhr bis 20 Uhr in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen ausprobieren und von 11 bis 17 Uhr kann man mit dem Teakwondo Ailingen seine Schlagkraft testen. Die Abteilung Fußball des TSG bietet außerdem, an allen drei Festtagen, ganztägig Torwandschießen an. Das Ailinger Dorffest endet am Montagabend mit einem gemütlichen Feierabendhock, den der Musikverein Ettenkirch ab 17.30 Uhr musikalisch begleitet.