Agenda Kluftern Aktiv wandert am Hohentwiel

Die Senioren-Wandergruppe der Agenda Kluftern Aktiv lädt für Dienstag, 13. September, zu zwei Erlebnis-Wanderungen zum Vulkanfelsen und zur Burgruine Hohentwiel bei Singen ein. Die Touren dauert jeweils circa zwei Stunden, heißt es in einer Ankündigung.

Die erste Tour hat einen anspruchsvollen Aufstieg durch Labyrinthe und über luftige Fallbrücken auf die Hauptburg der Festungsruine. Hier führt Heinz Metzen. Die zweite Tour ist eine etwas gemächlichere, aber äußert interessante Rundwanderung auf den „Vulkanweg“ rund um den Hohentwiel. Hier führt Werner Winkler.

Treffpunkt für beide Touren ist um 14 Uhr in Kluftern an der Brunnisachhalle, es geht in Fahrgemeinschaften in Richtung Singen-Hohentwiel. Im dortigen Informationszentrum informieren sich die Teilnehmer über Berg, Burg und Geschichte. Um 15.30 Uhr starten die beiden Wandergruppen. Gegen 17.30 Uhr treffen sich beide Gruppen wieder vor dem Hotelrestaurant Hohentwiel zur Einkehr. Gegen 19 Uhr geht es zurück nach Kluftern. Für beide Touren ist festes Schuhwerk erforderlich, für den Festungsaufstieg sollte man gut zu Fuß sein, Stöcke werden empfohlen. Tourenführer sind Werner Winkler für die Vulkanweg-Rundwanderung, Telefon 07544/8637, und Heinz Metzen für den Festungsaufstieg, Telefon 07544/9669578.