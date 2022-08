After-Work-Konzert im GPZ mit Vera Aggeler

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) Friedrichshafen veranstaltet am Dienstag, 30. August, um 17 Uhr ein After-Work-Konzert mit der Singer-Songwriterin Vera Aggeler. Einlass im Café City des GPZ in der Paulinenstraße 12 in Friedrichshafen ist um 16 Uhr, Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es findet eine Hutsammlung statt. Für das leibliche Wohl ist mit alkoholfreien Cocktails und Getränken, Snacks und Fingerfood gesorgt.

Die 29-jährige Singer-Songwriterin Vera Aggeler aus dem Allgäu berührt mit ihrer rauen und souligen Stimme ihre Zuhörer. Authentisch präsentiert sie ihre selbstgeschriebenen Songs in deutscher und englischer Sprache und untermalt diese mit ihrem Gitarrenspiel. Ihre Texte erzählen von Erlebtem, Erdachtem und Erträumtem und setzten sich mit vermeintlich banalen sowie bedeutsamen Begegnungen des Alltags auseinander.

Das Konzert findet im Rahmen des neuen Projektes „Offenes Haus – in der Mitte von Friedrichshafen“ des GPZ Friedrichshafen statt, das von der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen unterstützt wird.