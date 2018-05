Eine schöne, alle zwei Jahre wiederkehrende Veranstaltung sind die Häfler Afrikatage. Im Mai gibt es nun die ersten Häfler Afrika-Film- und Musiktage, unterstützt durch die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit (SEZ), im Atrium und Studio 17 im Kulturhaus Caserne. Vom 10. bis 14. Mai wird es mit ausgewählten Filmen und Konzerten zahlreiche Einblicke in die vielseitigen Kulturen und Geschichten des afrikanischen Kontinents geben.

Den Anfang macht am Donnerstag, 10. Mai, der Dokumtentarfilm „Girls don‘t fly“, der mit dem Max- Ophüls-Preis als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde und von jungen Mädchen aus Ghana erzählt, die einen gemeinsamen Traum haben. Sie wollen sprichwörtlich ganz nach weit nach oben: Sie wollen fliegen – obwohl es die Tradition untersagt. „Girls don‘t fly“ wird am Donnerstag, 10. Mai, und Samstag, 12. Mai, im Kino Studio 17 im Kulturhaus Caserne gezeigt. Filmstart ist 20 Uhr. Das Foyer ist ab 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro.

Mit dem afrikanischen Filmdinner „A United Kingdom“ fällt am Freitag, 11. Mai, der offizielle Startschuss für die Afrika-Film- und Musik-Tage im Restaurant Amicus. Zuerst darf das Kinopublikum im gemütlichen Ambiente des Amicus ein afrikanisches Menü genießen und im Anschluss daran garniert das Kino das romantische Filmdrama „ A United Kingdom“. Musikalisch umrahmt wird das Filmdinner durch Musiker Laye Mansa. Das afrikanische Menü wird ab 18 Uhr im Amicus serviert (Einlass bereits 17.30 Uhr). Filmstart ist um 20 Uhr im Kino Studio 17. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um rechtzeitige Reservierung im Restaurant Amicus unter der Telefonnummer 0170 / 496 65 36 gebeten. Das afrikanische Filmdinner kostet 23,90 Euro. Der Eintritt zum Film beträgt sechs Euro.

Mit dem Film „Maleika“ soll am Samstag, 12. Mai, auch das junge Publikum auf seine Kosten kommen, schreiben die Veranstalter. Die Dokumentation über die außergewöhnliche Gepardin Maleika, die 2014 sechs Junge zur Welt brachte und die von Tierfilmer Matto Barfuss über zwei Jahre begleitet wurde, gewährt Einblicke in das wilde, aber auch gefährliche Leben der Gepardenfamilie. „Maleika“ wird am 12. Mai um 15 Uhr im Kino Studio 17 gezeigt. Empfohlen für Kinder ab acht Jahren. Filmstart ist 15 Uhr, das Foyer ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro.

Am Festivalabend, 12. Mai, nimmt „Ndalo Sound“ das Publikum im Theater Atrium mit auf eine Reise in das musikalische Herz Afrikas. Die Band „Ndalo Sound“ zeigt die musikalische Vielfalt afrikanischer Musik von Afro Soul und Gospels bis hin zur afrikanischen Volksmusik und Liedern über die Apartheid Südafrikas. Gesungen wird in den unterschiedlichsten Landessprachen, iXhosa , isiZulu, Sesotho, siSwahili und auf Englisch. „Ndalo Sound“ spielt ab 20 Uhr im Theater Atrium. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Am Sonntag, 13. Mai, und Montag, 14. Mai, ist im Filmprogramm des Kino Studio 17 eine weitere Filmperle aus Afrika zu sehen. „Queen of Katwe“ erzählt laut Vorschau die auf wahren Tatsachen beruhende Geschichte von Phiona Mutese, einem jungen Mädchen aus den Slums in Kampala (Uganda), die aus purem Zufall das Schachspielen entdeckt und zu einer der besten Spielerin ihres Landes wird. „Queen of Katwe“ wird am Sonntag und Montag, 13. und 14. Mai, im Kino Studio 17 gezeigt. Filmstart ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro.

Mit einem Mitmach-Konzert unterschiedlicher Chöre sowie einer „Open-Stage“ lässt das Team des Vereins Eine Welt und der Kulturverein Caserne am Sonntag, 13. Mai, die Afrika-Film und Musik-Tage musikalisch ausklingen. Gemeinsam mit Sängerin Thobela Ndywili-Kuhlmann darf das Publikum singen oder mit Musiker Papi Diedhiou auf der „Open-Stage“ trommeln. Neben musikalischen Leckerbissen sorgt das Team des Eine-Welt-Ladens für das leibliche Wohl. Los geht‘s ab 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei.