Afrikanische Weltmusik im Kulturhaus Caserne

Afrikanische Weltmusik ist am Freitag, 29. April, im Kulturhaus Caserne zu hören. Dort steht ab 20.30 Uhr Adjiri Odametey aus Ghana auf der Bühne. Adjiri Odametey wuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra auf, wo schon immer Menschen verschiedener Ethnien ihre musikalischen Traditionen pflegten. Durch seine Auslandstourneen als Jugendlicher lernte er viele Stilrichtungen kennen, die ihn beeinflussten. Der Musiker war Mitglied in Bands wie dem Pan African Orchestra und nahm deren Debütalbum „Opus 1“ im Real World Studio von Peter Gabriel auf. Er arbeitete mit zahlreichen Stars zusammen wie zum Beispiel mit Miriam Makeba, Lucky Dube oder Osibisa. Als Multi-Instrumentalist beherrscht er traditionelle afrikanische Instrumente wie Kora (Afrikanische Harfe), Balafon (Holz-Xylophon), die Daumenklaviere Mbira und Kalimba. Karten gibt es an der Abendkasse zu 26 Euro und im Vorverkauf zu 22 Euro unter www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de.

