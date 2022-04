„Afrikanische Weltmusik“ erklingt in der Caserne

Adjiri Odametey ist am Freitag, 29. April, ab 20.30 Uhr im Kulturhaus Caserne zu Gast. Er präsentiert „Afrikanische Weltmusik“ und stellt seine Platte „Ekonklo – On the other side!“ vor.

Adjiri Odametey wuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra auf, wo schon immer Menschen verschiedener Ethnieen ihre musikalischen Traditionen pflegten. Durch seine Auslandstourneen als Jugendlicher lernte er unterschiedlichste Stilrichtungen kennen, die ihn beeinflussten. Odametey war Mitglied in Bands wie dem Pan African Orchestra und nahm deren Debütalbum „Opus 1“ im Real World Studio von Peter Gabriel auf.

Markenzeichen des Singer-Songwriter Adjiri Odametey ist seine warme, erdige Stimme, heißt es in einer Ankündigung. Der Multi-Instrumentalist beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf Odametey einen individuellen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln. Die Veranstalter empfehlen, Karte zu reservieren, Telefon 07541/37 16 61.