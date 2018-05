Afrika ist nicht der abgeschriebene Kontinent, für die wir Europäer ihn leichterdings halten. Die Afrika- Film- und Musiktage haben am Wochenende viel afrikanische Kultur ins Kulturhaus Caserne gebracht – auf Initiative des Weltladens und des Kulturvereins Caserne. Seitens der Caserne steckte Melanie Eisele viel Zeit in Organisation und Programmgestaltung.

An der kulinarischen Eröffnung im Restaurant Amicus nahm am Freitag auch Landrat Lothar Wölfe teil. In Anspielung auf das dunkle Kapitel der Kolonialgeschichte sagte er, Deutschland und Europa hätten eine historisch bedingte Verantwortung für Afrika. Und anstatt Afrika als den „vergessenen Kontinent“ zu bezeichnen, empfahl er eine andere Betrachtungsweise: in Afrika die Zukunft zu sehen. Da hatten die vielen Gäste aber schon Greifbares auf den Tellern: ein afrikanisches Menü, das die Amicus-Küche gezaubert hatte.

Im Filmprogramm im Kino Studio 17 traf Wildnis auf Zivilisation: Die Dokumentation „Maleika etwa begleitete eine Gepardin und ihren Nachwuchs über zwei Jahre lang. „Girls don’t fly“ wiederum zeigte Afrikanerinnen, die abheben – in der ersten Flugschule Ghanas für Mädchen, die sich damit auch der traditionellen Rolle der Frau in ihrer Gesellschaft widersetzen.

Wiege des Soulgesangs

Erfrischend authentisch dann das Konzert der Band Ndalo Sound am Samstagabend im vollen Theater Atrium: Drei Sängerinnen aus Südafrika, begleitet von Gitarre (Nawtal Montasser, Marokko) und Percussion (Papi Diedhiou, Senegal), präsentierten kein Programm für Menschen, die sich nur für leichte Touristen-Folklore interessieren. Abgesehen von der Ballade „Malaika“, die international bekannt ist, zelebrieren sie Lieder aus dem Herzen der Kultur ihres Landes.

Es sind Lieder, die bei traditionellen Initiationsriten gesungen werden, und andere, die im Zusammenhang mit schamanistischen Heilungszeremonien stehen. Hier nahmen sich die Musiker oft zurück, um Xolisi Majambe, Thobela Ndywili und Nozuku Maphazi Raum für ihre dreistimmigen Gesänge zu lassen. Die oft griffigen Melodien und satten Refrains hätten auch ein weniger kundigeres Publikum gepackt, zeigten sie doch, dass die Wiege des Gospel-, Blues- und Soulgesangs in Afrika steht. Percussionist Papi trug es mit Fassung, dass das rhythmische Können des deutschen Publikums bei seinen Mitklatsch-Experimenten noch in den Kinderschuhen steckte.

Ein bewegender Höhepunkt des Konzerts war ein Lied der südafrikanischen Sängerin Zahara: „Phendula“ ist ein Gebet, das die Frage stellt, was das Kernproblem Afrikas ist. In weiten melodischen Schlaufen erhofft es sich Antworten von Gott auf Übel wie Kriege, Armut und Arbeitslosigkeit. Erstaunlich ist, dass auch die Behandlung solcher Themen nicht im Aussichtslosen versinkt. Zuversicht prägte die fragende Haltung der drei Sängerinnen, die in jedes der Lieder eine kurze Einführung gaben. Thobela Ndywili, das Sprachrohr der Gruppe, hatte die Lacher auf ihrer Seite, als sie feststellte: „Wir kommen von einem sehr emotionalen Kontinent. Emotional links, optional rechts – Hautsache Emotionen.“

Klick-Laute bringt Publikum raus

Im Programm waren auch Lieder des politischen Widerstands aus der Zeit der Apartheid, die zu heimlichen Volksliedern avancierten – Songs mit einfachen Klatschrhythmen, die nicht auf Instrumente angewiesen sind und von den Machthabern die Freigabe politischer Gefangener fordern, allen voran Nelson Mandela. Bemerkenswert war, mit welcher Mühelosigkeit das Trio Klick-Laute im Sprachfluss unterbrachte; ein Schnalzen, das im Deutschen nicht vorkommt und das Publikum beim Versuch des Mitsingens leicht aus der Kurve trug.

Wie in wohl jedem Land der Erde sind Liebe und Sehnsucht auch in Südafrika Grundthemen der traditionellen Lieder. Etwa über den Mann, der nicht heiraten kann, weil er zu arm ist, den Brautpreis zu bezahlen. Aber auch die Sehnsucht nach mütterlicher Geborgenheit wie in jenem Lied, das Thobela so umriss: „Wenn meine Mutter jetzt da wäre, würde sie eine Decke um mich schlagen.“ Sehr bewegend war schließlich ein Lied, in dem die drei Sängerinnen die Überwindung der Isolation des Einzelnen beschworen und die Herstellung eines gemeinschaftlichen Geistes – mit einer Inbrunst, die dennoch mehr nach innen gesungen wurde und dadurch einmal mehr wie ein Gebet wirkte.

Schulterschluss üben

Der Schulterschluss zwischen afrikanischen Musikern und Friedrichshafen wurde dann am Sonntag auf breiter Front nochmals geübt – mit einer kostenlosen Mitsingen-Aktion, an der etwa der Chor der Realschule St. Elisabeth teilnahm.

Der afrikanische Kontinent dürfte durch diese Film- und Musiktage neue Freunde hinzugewonnen haben. Man möchte sie einladen, regelmäßig im Weltladen einzukaufen, um etwas gegen die unfairen Handelsverhältnisse zu tun, denen afrikanische Produkte auf dem Weltmarkt ausgesetzt sind, und so in Afrika Existenzen zu sichern.