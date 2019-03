Die Alternative für Deutschland (AfD) will bei der Kommunalwahl am 26. Mai in den Kreistag des Bodenseekreises einziehen. Für Gemeinderatswahlen hat die Partei nicht genügend Kandidaten zusammenbekommen und tritt deshalb nicht an. Das bestätigte der Schwäbischen Zeitung am Dienstag der stellvertretende Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes, Christoph Högel. Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, die ihren Wohnsitz in Überlingen hat, soll im Kommunalwahlkampf keine Rolle spielen. Sie kommt laut Högel jedoch im Rahmen des Europawahlkampfes am 5. Mai zu einer Veranstaltung nach Weingarten.

Christoph Högel, stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbands tritt selbst an. (Foto: Archiv: Jasmin Bühler)

Als relativ junge Partei habe man noch keine Chance, auf der untersten kommunalen Ebene genügend Personal zu finden, sagte Högel. Im Kreisverband sei deshalb die Entscheidung gefallen, nur bei der Kreistagswahl anzutreten. Auch hier seien die Listen zwar nicht voll, man habe aber genügend Kandidaten zusammen, „um über das Kumulieren die maximale Stimmenanzahl bekommen zu können“. Das gelte für alle Wahlkreise.

Schwierige Suche nach Kandidaten

Die Kandidatensuche sei anfangs schwierig verlaufen, man habe aber schon vor einem Jahr angefangen, die Mitglieder anzusprechen und für das Thema Kreistagswahl zu sensibilisieren. Die Kandidaten wurden auf einer Mitgliederversammlung nominiert, zu der die Presse nicht eingeladen war. Sowohl die Kandidaten als auch das Wahlprogramm sollen aber Ende März auf einer gesonderten Veranstaltung präsentiert werden, zu der auch die Presse zugelassen werde. Erst dann will der AfD-Kreisverband die Namen der Kandidaten bekannt geben.

Fest steht jetzt schon, dass Christoph Högel antritt. Er wurde nach eigener Aussage im Wahlkreis Friedrichshafen auf Platz eins gewählt. Högel bezeichnet die Kreistagswahl als sein Steckenpferd im Kreisverband Bodensee. Er ist ehemaliger stellvertretender Landesvorsitzender der „Jungen Alternative“, aber mittlerweile ausgetreten. „Weil mich gewisse Entwicklungen gestört haben“, sagt er, Kontakte der Jugendbewegung der AfD ins rechtsextreme Lager, etwa die Zusammenarbeit mit der Identitären Bewegung, habe er nicht gut heißen können.

Weidel kommt nach Ravensburg

Alice Weidel als Zugpferd im Kommunalwahlkampf einsetzen, das wolle man nicht, sagt Högel. Als Fraktionsvorsitzende im Bundestag habe sie ohnehin keine Kapazitäten vor Ort an Sitzungen teilzunehmen. Man wolle den Fokus auf das eigene Programm richten und weniger auf bekannte Köpfe. Im Zuge des Europawahlkampfes der AfD werde Weidel allerdings in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem AfD-Kreisverband Ravensburg am 5. Mai ins Kongresszentrum nach Weingarten zu einer Veranstaltung kommen. Zusammen mit Rainer Rothfuß, dem ehemaligen Unionspolitiker, der mittlerweile zur AfD übergetreten ist.