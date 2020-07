AfD startet landesweite Sommerkampagne in Friedrichshafen

Die AfD im Bodenseekreis lädt am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr zu ihrer ersten Veranstaltung seit den Corona-Einschränkungen. Einlass in die Ludwig-Roos-Halle, Gregor-Schwake-Straße 9, in Friedrichshafen-Ettenkirch ist um 18 Uhr.

Als prominente Rednerin hat sich die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Landes-Chefin Alice Weidel angekündigt. Außerdem werden aus dem Bundestag der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Landesgruppe, Marc Bernhard, und weitere Mitglieder des AfD-Landesvorstands sowie der für die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Bodensee nominierte AfD-Kandidat Christoph Högel sprechen. Thema der Veranstaltung: „Wohlstand und Arbeitsplätze sichern – Neue Perspektiven für unser Land“. Nicht Corona sei schuld: Nach 15 Jahren Merkel und neun Jahren Kretschmann stehe unser Land vor einem volkswirtschaftlichen Scherbenhaufen. Der „jahrelange Linksruck und der Durchmarsch der Klimasozialisten“ hinterlassen laut Ankündigung deutliche Spuren in unserer Wirtschaft.