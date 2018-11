AfD-Spendenaffäre: SPD-Politiker erstattet Anzeige gegen Alice Weidel

Die fragwürdige Wahlkampfspende aus der Schweiz an den AfD-Kreisverband Bodensee beschäftigt nun auch die Justiz. Johannes-Georg Roth, Leiter der Staatsanwaltschaft Konstanz, erklärte am Dienstag, seine Behörde befände sich „im Stadium der Vorprüfung“.

Zudem hat der SPD-Politiker Leon Hahn Anzeige gegen Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, und den geschäftsführenden AfD-Kreisvorstand erstattet. Der frühere Juso-Chef im Südwesten war im Bundestagswahlkampf am See unter anderem gegen Weidel angetreten. Er ist der Ansicht, dass Weidel und die AfD gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. „Weder die AfD noch Frau Weidel persönlich werden ihren eigenen Ansprüchen gerecht. Sie sind nicht bereit, im Rahmen geltender Gesetze Politik zu machen“, sagte Hahn am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“.

Am Montag hatte die AfD bestätigt, wonach 2017 rund 130 000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma an den Kreisverband Bodensee überwiesen worden waren. Das Geld, deklariert als „Wahlkampfspende Alice Weidel“, sei laut AfD in diesem Frühjahr wieder zurückgezahlt worden.